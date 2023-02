Ruud van Nistelrooij legt uit waarom Thorgan Hazard niet start tegen Emmen

Woensdag, 8 februari 2023 om 18:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:30

Ruud van Nistelrooij geeft tekst en uitleg over de opstelling van PSV voor de TOTO KNVB Beker-wedstrijd tegen FC Emmen. De trainer van de Eindhovenaren vindt het verstandig om Thorgan Hazard opnieuw op de bank te laten starten, omdat de van Borussia Dortmund gehuurde vleugelspits niet volledig wedstrijdfit is. "Het gaat ook in overleg met de spelers: hoe voelen ze zich, hoeveel minuten hebben ze afgelopen maand gemaakt?", legt Van Nistelrooij uit aan Hans Kraay junior van ESPN.

Patrick van Aanholt, die gehuurd wordt van Galatasaray, start wél voor het eerst in de basis bij PSV. "Met Patrick kunnen we wat meer losgaan qua speelminuten dan met Thorgan, die een helft kan spelen." Een volledige wedstrijd is waarschijnlijk te veel gevraagd voor Van Aanholt. "Met Patrick moeten we kijken hoelang hij het kan volhouden. Negentig minuten is misschien wat ambitieus, maar hij moet zeker een uur kunnen spelen."

Luuk de Jong wist al sinds november niet meer te scoren. Van Nistelrooij behoudt het vertrouwen in zijn aanvoerder en gelooft dat hij tegen Emmen zal scoren. "Omdat hij goed traint en er goed inzit. Vandaag is een wedstrijd waarin we op de helft van tegenstander moeten en willen spelen. We gaan Luuk in stelling brengen en dan knikt hij ze gewoon binnen." Kraay junior vindt dat de toevoer naar De Jong de laatste weken niet goed is. "We willen wat hoger op het veld komen en dan de laatste bal op Luuk geven", aldus Van Nistelrooij. "De bal er wat eerder opportunistisch inbrengen is een optie. Daarin kun je afwisselen, maar je moet wel altijd goed voorbereiden. Maar een diagonale hoge bal op Luuk, met mensen om hem heen voor de tweede bal, dat is zeker wel iets dat op de agenda staat."

André Ramalho vervangt de geschorste Armando Obispo, die tegen Feyenoord (2-2) rood kreeg vanwege een vernietigende trap op Santiago Giménez. "Als het gaat om een doorgebroken speler dan moet je die overtreding weleens maken, maar op deze manier breng je je team verschrikkelijk in het nadeel. Dat weten zij ook", zegt Van Nistelrooij. "Dat ik het niet pik, dat is duidelijk, dat moet de speler niet willen. Je wijst de speler erop. Als er afspraken niet worden nagekomen, dan moet je dat bespreekbaar maken. Je moet het op een andere manier oplossen en niet je team benadelen."

De opstelling van PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

De opstelling van FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Te Wierik, Araujo, Dirksen; Vos, Veendorp, Vlak; Bernadou, Diemers, Assehnoun.