Doekhi kan na uitstekende maand in voetsporen treden van Gnabry en Becker

Woensdag, 8 februari 2023 om 18:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:24

Danilho Doekhi is genomineerd voor de prijs Speler van de Maand januari in de Bundesliga. De centrumverdediger van Union Berlin kende een uitstekende maand, waarin hij in drie wedstrijden drie keer het net te vinden. Met zijn twee doelpunten tegen TSG Hoffenheim (3-1) en een in de stadsderby bij Hertha Berlin (0-2) had hij een grote bijdrage in die overwinningen.

Doekhi kan na Sheraldo Becker de tweede Nederlander worden die de prijs dit seizoen in de wacht sleept. Laatstgenoemde, die zijn interlands voor Suriname speelt, won de prestigieuze prijs in augustus 2022. De aanvaller en teamgenoot van Doekhi bij Union kwam die maand tot vier goals en twee assists in vier wedstrijden. Net als Becker is ook Doekhi onbetwist basisspeler onder trainer Urs Fischer. Union staat na negentien speelrondes op een knappe tweede plaats, op slechts één punt van koploper Bayern München.

?? And the ???????????????? for our @EASports January #BundesligaPOTM are... Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck, Christopher Trimmel, André Silva, Julian Brandt, Danilho Doekhi ?? ?? ???????? ?????? ???????? ?????????????????? ????: https://t.co/2h3xqi6er4 pic.twitter.com/f3srt7Iwcz — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 8, 2023

Naast Doekhi maken ook Julian Brandt, Nico Schlotterbeck (allebei Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), André Silva (Eintracht Frankfurt) en Christopher Trimmel (Union Berlin) kans op de prijs. Füllkrug won de prijs ook in september en oktober en dat leverde hem een plek op bij het Duitse nationale elftal tijdens het WK in Qatar. In november was Serge Gnabry (Bayern München) de winnaar.

De 24-jarige Doekhi maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap van Vitesse naar de Duitse hoofdstad. Tot nu toe kwam hij tot zestien optredens voor die Eisernen. Later deze maand komt Union in de tussenronde van de Europa League uit tegen Ajax. Voor de heenwedstrijd plaatsvindt in de Johan Cruijff ArenA neemt Union het in de Bundesliga nog op tegen RB Leipzig. Laatstgenoemde ploeg staat vierde in de Bundesliga, op drie punten van op Union.