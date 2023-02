‘Real Madrid lapt gentlemen’s agreement met Atlético Madrid aan zijn laars'

Woensdag, 8 februari 2023 om 18:14 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:13

Real Madrid heeft een bestaand gentlemen’s agreement met Atlético Madrid verbroken, zo onthult Cadena SER woensdag. Beide clubs hebben al jaren een pact om elkaars jeugdspelers met rust te laten. Daar is onlangs echter verandering in gekomen nadat Álvaro Arbeloa, jeugdtrainer bij Real, een speler bij Atlético heeft weggehaald.

Arbeloa, ex-speler van de Koninklijke en jeugdtrainer van Real Madrid Juvenil A, benaderde vorig seizoen de talentvolle Jesús Fortea van Atlético voor een overstap. Inmiddels speelt het vijftienjarige talent voor het team van Arbeloa. Vorig seizoen moest zijn elftal zijn meerdere erkennen in de leeftijdsgenoten van Atlético. Dat team wordt geleid door Borja Resurreccion, de broer van Atlético-speler Koke. Na het seizoen zou Arbeloa Fortea hebben benaderd en het talent maakte vorige zomer ook daadwerkelijk de overstap binnen de Spaanse hoofdstad.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cadena SER meldt dat beide clubs jaren geleden een pact sloten om, uit respect voor elkaar, geen spelers uit elkaars jeugdopleidingen aan te trekken. Naar verluidt lapt Real die regel aan de laars. Real ziet dit echter niet als een aanval op de stadsgenoot. Journalist Antón Meana wist te melden dat Real Atlético juist behandeld als elke andere Laliga-club en dus 'gewoon' spelers kan benaderen. De Koninklijke zou niet specifiek Atlético-talenten benaderen om de stadgenoot te ‘plunderen’. Bronnen dicht bij Real ontkennen overigens dat spelers van de rivaal benaderd worden.

Volgens Meana scout Real logischerwijs erg veel in de directe regio van Madrid. “Elke zomer komen er gemiddeld tussen de zeven of acht spelers van Rayo Vallecano, Getafe of Leganés naar Valdebebas.” Meana wist ook te melden dat veel jonge spelers uit de regio Madrid zichzelf bij Real aanbieden en dat Atlético ook spelers benaderd die al bij Real getekend zouden hebben. Ondertussen wordt Fortea gezien als een van de grootste talenten op Valdebebas, het trainingscomplex van Real. De pas vijftienjarige centrale verdediger speelt al mee met de Onder 19 van Real en is jeugdinternational voor Spanje Onder 17.