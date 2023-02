Ronald Koeman: ‘Die jongen is zo ontzettend goed, Messi zag dat ook gelijk’

Woensdag, 8 februari 2023 om 17:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:29

Ronald Koeman kijkt met een goed gevoel terug op het jaar dat hij in Barcelona samenwerkte met Lionel Messi. De bondscoach van het Nederlands elftal onthult Bij Andy in de auto! dat de Argentijnse superster vanaf het eerste moment een goede klik had met Pedri, die samen met Koeman in de zomer van 2020 arriveerde bij Barcelona.

Barcelona nam Pedri voor een relatief kleine som van 7,5 miljoen euro over van Las Palmas. Aanvankelijk was de bedoeling om de destijds zeventienjarige middenvelder langzaam te brengen, maar Koeman kreeg vlak na zijn komst andere plannen. "In een paar weken tijd dacht ik: die gaat spelen. Die is zó goed, en die wordt zó goed", vertelt Koeman aan Andy van der Meijde.

"Dat zag Messi ook gelijk, die gaf Pedri ook gewoon de bal", vervolgt Koeman, die toevoegt dat dat geen vanzelfsprekendheid was. "Messi had bij anderen ook wel: als ik jou nu de bal geef, dan houden we hem niet. Dan sloeg hij die speler gewoon over. Niemand durfde Messi op trainingen aan te pakken. Je wil natuurlijk niet op je geweten hebben dat je Messi geblesseerd hebt."

Koeman is dankbaar voor het ene jaar dat hij Messi onder zijn hoede had. "Ik heb geweldig met hem gewerkt. Hij had respect voor mij, ik had respect voor hem. We hebben de bekerfinale gewonnen met 4-0 (tegen Athletic Club, red.), met goed voetbal, en gingen na een slechte start op een gegeven moment zelfs nog meedoen om het kampioenschap. Dat werd uiteindelijk Atlético Madrid, maar Messi was happy."

In augustus 2021 kreeg Koeman de schrik van zijn leven. "Toen kreeg ik opeens te horen van de president dat Messi wegging, omdat ze er financieel niet uitkwamen. Dat was dramatisch, echt dramatisch. Dan ben je ineens dertig goals en twintig assists per jaar kwijt. Hij was zo goed, echt zo goed." Koeman kreeg daarvoor in de plaats alleen Luuk de Jong en Memphis Depay. "En Antoine Griezmann ging ook nog weg. We hadden bijna geen aanvallers."

In oktober van 2021 werd Koeman ontslagen door president Joan Laporta. "Ik heb nu zoiets van: met deze president hoef ik even niet naar het stadion. Maar dat hoeft ook niet, want op tv zie ik alles. Ze hebben natuurlijk daarna heel veel kunnen investeren en ze doen het ook goed. Ik zag de Supercopa-finale tegen Real Madrid (1-3 winst, red.) in Saudi-Arabië, ze speelden geweldig voetbal. Maar ja, als je tien, twaalf nieuwe spelers haalt dan wordt het wel wat makkelijker. Het ligt ook aan de spelers."