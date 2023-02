Finaleplaats Al-Hilal op FIFA Club World Cup levert spelers tonnen op

De 2-3 zege van Al-Hilal op Flamengo op het Wereldkampioenschap voor clubs, heeft de Saudische spelers tonnen opgeleverd. Door de overwinning plaatste de club zich, als eerste Saudische club ooit, voor de finale, die op zaterdag 11 februari wordt gespeeld. Hierin is Real Madrid mogelijk de tegenstander. Mocht Al-Hilal de eindstrijd in een overwinning omzetten, dan kunnen de spelers wederom enkele tonnen aan bonussen tegemoet zien.

Na de gewonnen wedstrijd van Al-Hilal op Flamengo, die gespeeld werd in het Ibn Batouta Stadium in het Marokkaanse Tanger, liet de Saudische miljardair Prins Alwaleed bin Talal weten elke speler een bonus van één miljoen riyals (bijna 250.000 euro) uit te keren. Ook Prins Al-Waleed bin Talal, een Saudische miljardair en supporter van de Saoedische club, stelde de Al-Hilal-spelers een vergelijkbaar bedrag in het vooruitzicht, mochten zij de finale op zaterdag 11 februari weten te winnen.

En daar houdt het niet bij op qua financiële extra’s. De Saudische sportzender SSC liet namelijk weten dat Prins Abdulaziz al-Faisal, de Saudische minister van Sport, elke speler van Al-Hilal 500.000 riyals (zo’n 125.000 euro) uitkeert voor de overwinning op Flamengo. De Saudische regering is namelijk van mening dat deze prestatie op dezelfde wijze gevierd moet worden als de overwinning van Saudi-Arabië op Argentinië op het WK in Qatar.

Grote man bij Al-Hilal was Salem Al-Dawsari. Hij maakte in Qatar ook al de winnende treffer tegen Argentinië en tegen Flamengo was hij met twee benutte strafschoppen de grote man. In de eindstrijd treft Al-Hilal de winnaar van de het duel tussen Real Madrid en Al Ahly, dat voor woensdagavond op het programma staat. In de geschiedenis van het Wereldkampioenschap voor clubs is Al-Hilal, met veertien doelpunten, het meest trefzekere team.