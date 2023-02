Emir van Qatar wil Manchester United voor miljarden euro's overnemen

Woensdag, 8 februari 2023 om 15:44 • Tom Rofekamp

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani heeft interesse in de overname van Manchester United. Diverse Engelse media, waaronder The Guardian, weten dat de emir van Qatar bereid is 4,5 miljard euro neer te tellen voor de club. Er zijn echter twee grote struikelblokken: de vraagprijs van de familie Glazer voor United is niet 4,5 maar 6 miljard euro, en de Qatarese emir hééft met Paris Saint-Germain al een Europese topclub in bezit.

Eind november werd bekend dat Avram en Joel Glazer – de eigenaren van United – openstonden voor een verkoop. Dat werd duidelijk in een statement van the Red Devils, waarin stond dat er werd gezocht naar 'strategische alternatieven' om de club verder te helpen. Een transfer van eigenaarschap behoorde daarbij tot de mogelijkheden. The Raine Group, die ook de overname van Chelsea overzag, werd aangesteld als exclusief financieel adviseur. Met behulp van die firma werd de verkoopwaarde van United op zes miljard euro getaxeerd.

De emir gelooft echter dat de club slechts driekwart van die waarde vertegenwoordigt. Het is bovendien niet het enige struikelblok waar hij mee te maken krijgt bij een eventuele overnamepoging. De emir is via investeringsmaatschappij Qatar Sports Investments ook eigenaar van PSG en clubs met dezelfde eigenaar mogen elkaar volgens de UEFA-regels niet treffen in een van diens competities. De kans bestaat dat Manchester United en PSG elkaar in de toekomst treffen in Champions League-verband, waardoor de regels aangepast zullen moeten worden om een dergelijk affiche door te laten gaan.

De Qatari zijn zich bewust van het UEFA-reglement en zoeken momenteel naar een oplossing. Een optie die wordt besproken, zo schrijft The Guardian, is om de Europese bond onder druk te zetten om de regels aan te passen. Amnesty International vindt het de Qatarese interesse een 'wake-upcall' voor de Premier League om zijn voorschriften rondom eigenaarschap van clubs bij te schaven. De mensenrechtenorganisatie voerde ook al actie tegen de Saudische overname van Newcastle United in oktober 2021.

Een andere gegadigde

Eerder meldde Sir Jim Ratcliffe zich al als belangstellende voor de koop van Manchester United. De steenrijke zakenman is al zijn hele leven supporter van de club en wil diens aandelen verwerven in via zijn bedrijf INEOS. Met het chemiebedrijf heeft hij ook al het Franse OGC Nice en het Zwitserse Lausanne-Sport in handen. Ratcliffes totale vermogen werd afgelopen augustus door Forbes geschat op zo'n dertien miljard euro. Hij werd in het verleden ook in verband gebracht met de overname van Chelsea, spijts het feit dat hij op vijftien kilometer van Old Trafford geboren werd.