Manager van Atsu meldt zich op Twitter: ‘Christian is nog steeds spoorloos’

Woensdag, 8 februari 2023 om 14:54 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:06

Er heerst nog steeds grote onzekerheid over de situatie van Christian Atsu. Volgens berichten op dinsdag was de Ghanees na de aardbeving in Turkije en Syrië levend onder het puin vandaan gehaald. Woensdagmiddag meldt zijn manager op Twitter echter dat Atsu nog steeds spoorloos is.

Diverse bronnen bevestigden afgelopen dinsdag dat Atsu levend onder het puin was gevonden. Zijn manager, Nana Sechere, laat woensdag op Twitter echter weten dat de voetballer van Hatayspor nog niet terecht is. De eerdere berichtgeving over het lot van Atsu lijkt dus niet te kloppen. “Na de update van gisteren door de club dat Christian levend uit het puin was gered, moeten we de huidige verblijfplaats van Christian nog bevestigd krijgen. Zoals u zich kunt voorstellen, blijft dit een vreselijke tijd voor zijn familie. We doen er alles aan om Christian te lokaliseren”, zo schrijft Sechere.

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp — Nana Sechere (@iAmNana7) February 8, 2023

Ook Atsu’s club Hatayspor heeft nog geen contact kunnen leggen met de speler. Zijn trainer, Volkan Demirel, deed een dringende oproep om miscommunicatie te voorkomen. “Schrijf alsjeblieft niet dat hij het heeft overleefd zonder er zeker van te zijn dat hij het heeft overleefd. De families worden heen en weer geslingerd tussen hoop, verdriet en pijn. Er is nog geen nieuws”, aldus Demirel

Mustafa Özat, de persvoorlichter van Hatayspor, had afgelopen dinsdag tegenover betrouwbare Turkse media gemeld dat Atsu levend was gevonden en veilig was. "Christian is met verwondingen uit het puin gehaald. Helaas ligt onze sportief directeur Taner Savut nog steeds onder de brokstukken.” Ook de Ghanese voetbalbond meldde dat Atsu was gered.