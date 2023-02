Tottenham Hotspur krijgt flinke tegenvaller te verwerken met Hugo Lloris

Woensdag, 8 februari 2023 om 23:58 • Davey de Laat • Laatste update: 23:59

Hugo Lloris moet de komende zes tot acht weken toekijken bij Tottenham Hotspur, zo meldt the Athletic. De Franse doelman heeft in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Manchester City van afgelopen zondag een knieblessure opgelopen. Fraser Forster zal hem vermoedelijk vervangen onder de lat bij the Spurs.

De kwetsuur is niet zo ernstig dat Lloris onder het mes moet, maar heeft wel meerdere weken rust nodig. Trainer Antonio Conte zal daardoor een beroep moeten doen op tweede doelman Forster, die in Engeland door voormalig Liverpool-speler Steve Nicol stevig werd bekritiseerd. “Hij is simpelweg niet goed genoeg. Tottenham moet echt een andere doelman halen”, zei hij tegenover ESPN.

In de zomer werd de 34-jarige Forster transfervrij overgenomen van Southampton. Hij tekende in Londen een contract tot medio 2024 en werd door the Spurs gehaald als stand-in voor Lloris. Forster speelde in december nog de Premier League-wedstrijd tegen Brentford (2-2), omdat de aanvoerder van Tottenham acht dagen daarvoor met Frankrijk in de WK-finale tegen Argentinië stond (3-3, v.n.s.).

De ploeg van Conte maakt een lastig seizoen door. De Londenaren zijn weliswaar door naar de laatste zestien van de Champions League, maar hebben het in de competitie zwaar. Ondanks de 1-0 overwinning op City van afgelopen weekend, werd er na de winterstop al verloren van Aston Villa (0-2), Arsenal (0-2) en City (4-2). De club staat vijfde in de Premier League en heeft vier verliespunten meer dan nummer vier Newcastle United.