Clubicoon neemt het op voor City: 'Big Six moeten niet met vingertjes wijzen’

Woensdag, 8 februari 2023 om 14:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:24

Voormalig Manchester City-aanvoerder Vincent Kompany uit zijn twijfels over de massale kritiek die zijn ex-club heeft gekregen. City wordt ervan beschuldigd de Financial Fair Play-regels op meer dan honderd punten te hebben overtreden. De Belg zet zijn vraagtekens bij de motieven van overige Premier League-clubs die the Citizens het liefste uit de competitie zouden willen zetten.

Afgelopen maandag werd bekend dat Manchester City zich volgens de Premier League schuldig heeft gemaakt aan meer dan honderd overtredingen op het gebied van Financial Fair Play. Het zou dan gaan om de periode tussen 2009 en 2018. In die tijdspanne wordt de Engelse grootmacht beschuldigd van het ontwijken van Financial Fair Play, het 'opblazen' van sponsorovereenkomsten, het ontbreken van gegevens over deze deals en het betalen van ongepaste bedragen aan zowel spelers als trainers. Dit alles bleek uit een publicatie van The Times. Volgens de krant moet de club vrezen voor puntenaftrek of zelfs verplichte degradatie.

In gesprek met Sky Sports laat Kompany weten zich niet zo druk te maken over de aantijgingen en trok hij de motieven van de criticasters in twijfel. “Ik kijk er naar en rol dan met mijn ogen”, zegt de trainer van Burnley. “De wereld is er altijd als de kippen bij om je te vertellen wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Het zou beter zijn als clubs eens goed naar zichzelf kijken. Ik denk dat de gehele voetbalindustrie zich niet kan veroorloven om te veel met het vingertje te wijzen."

De clubs die het hardst hebben aangedrongen op een zware straf voor City, behoren tot de zogeheten ’Big Six’, waaronder Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea en Tottenham, zo wist Sky Sports te melden. Dat uitgerekend die clubs harde maatregelen eisen, vindt Kompany ironisch. “Ik denk dat wij hier allemaal wel een beetje om moeten lachen, omdat wij precies weten waar de voetbalindustrie om draait. Ik ben zodoende erg sceptisch als mensen met de vinger beginnen te wijzen”, doelt hij op de met miljoenen smijtende Premier League-topclubs.