'Messi's verlenging is een grap. Hij doet geen enkele moeite voor de club'

Woensdag, 8 februari 2023 om 12:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:21

Jérôme Rothen denkt dat Paris Saint-Germain er verstandig aan doet om Lionel Messi na dit seizoen te laten gaan. Volgens de oud-vleugelaanvaller van les Parisiens investeert de Argentijn niet tot nauwelijks in de club en zijn fans en drukt hij met zijn salaris ook nog eens onevenredig zwaar op de begroting. "Hij wil niet in dit project investeren. Ik begrijp niet waarom Messi het avontuur hier wil verlengen", betoogt Rothen tegenover A Bola.

Franse media weten al sinds eind december zeker dat Messi zijn aflopende contract in Parijs met minimaal een seizoen gaat verlengen. Club en speler zouden al mondeling akkoord zijn, maar er staat vooralsnog niets zwart op wit. Rothen voorziet zijn oude club van advies. "Messi's contractverlenging is een grap", steekt hij van wal. "Hem managen – net als Mbappé en Neymar – is moeilijk. Daarbij komt dat zijn salaris erg hoog is. Het is geen wonder dat PSG gevangen zit in Financial Fair Play omdat de loonkosten zo zijn opgeblazen. Nu hebben ze de kans om een gigantisch bedrag te besparen. Dat alles maakt dat het een slecht idee is om te verlengen met Messi."

Maar Rothen is nog niet klaar met de steraanvaller. Messi krijgt het verwijt geen poot uit te steken naar PSG en zijn fans. "Ik begrijp niet waarom Messi hier wil verlengen. Hij doet geen enkele moeite om de club boven hem te laten prevaleren. Hij bedankt de fans nooit, hij laat zijn hoofd hangen en gaat naar de kleedkamer. Zelfs als hij goals viert en zijn naam wordt gescandeerd, doet hij nooit een geste naar de fans om hen te bedanken voor hun support. Hij wil niet in het project investeren", aldus Rothen.

Voor het WK draaide de geruchtenmolen over Messi's toekomst nog op volle toeren. Sinds december is het echter wachten op de bevestiging van zijn contractverlenging. Messi speelt sinds de zomer van 2021 in het Parc des Princes, toen hij vanwege financiële problemen moest vertrekken bij jeugdliefde Barcelona. Sindsdien kwam de kersverse wereldkampioen tot 26 treffers en 29 assists in 58 wedstrijden voor PSG.