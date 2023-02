Rentree op trainingsveld is lichtpuntje in ‘sportieve crisis’ bij AC Milan

Woensdag, 8 februari 2023 om 14:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:20

Zlatan Ibrahimovic lijkt na een revalidatieperiode van acht maanden klaar voor een rentree bij AC Milan. De Zweedse spits heeft afgelopen dinsdag voor het eerst een hele groepstraining afgewerkt. Zodoende zou hij aanstaande vrijdag in het Serie A-duel met Torino zijn opwachting kunnen maken. Milan bevindt zich volgens de Italiaanse media in een sportieve crisis, en de terugkeer van Ibrahimovic zou een zeer positieve invloed kunnen hebben op de spelersgroep.

Het gaat Milan niet voor de wind de afgelopen weken. In de Serie A zijn i Rossoneri al vijf wedstrijden zonder overwinning. De laatste zege dateert van 4 januari, toen uit bij Salernitana met 1-2 werd gewonnen. Daarna volgden twee remises en drie nederlagen. De regerend landskampioen staat momenteel zesde in de competitie en het verschil met koploper Napoli is maar liefst achttien punten. In de Coppa Italia werd Milan kansloos uitgeschakeld door een 0-3 verlies, notabene tegen aartsrivaal Internazionale.

Afgelopen dinsdag was Ibrahimovic weer op het trainingsveld actief, zo was te zien op het officiële Twitter-account van de club. De terugkeer van de Zweed betekent dus goed nieuws voor de geplaagde trainer Stefano Pioli. Corriere dello Sport denkt dat de rentree van Ibracadabra de ploeg een positieve draai kan geven. “Na een lange donkere periode is er weer licht aan het einde van de tunnel bij Milan. De terugkeer van Ibrahimovic betekent dat er eindelijk weer eens positief nieuws te melden valt tijdens deze sportieve crisis.”

Volgens La Gazzetta dello Sport is de terugkeer van Ibrahimovic ‘een zonnestraaltje in de Milanese storm'. “Hij werkte de volledige groepstraining af en mag als hersteld worden beschouwd. Zijn terugkeer heeft een belangrijk psychologisch effect op de ploeg. Een belangrijke stap voor Milan, dat zich wanhopig aan zijn totem moet vastklampen. Milan heeft zijn leider terug en hij is nog nooit zo gemist als nu”, zo klinkt het hoopvol. De Zweed kan in de Serie A mogelijk dus weer belangrijk worden voor zijn club. In de Champions League kan hij dat niet. Ibrahimovic werd door Pioli namelijk niet ingeschreven op de spelerslijst voor het miljardenbal. Op 14 februari neemt Milan het in de knock-outfase van de Champions League in eigen huis op tegen Tottenham Hotspur. Drie weken later staat de return op het progamma.