Van Nistelrooij geeft aanwinst eerste basisplaats en heeft Boscagli terug

Woensdag, 8 februari 2023 om 17:40 • Paul Jeursen • Laatste update: 18:45

De opstelling van PSV voor het TOTO KNVB Beker-duel met FC Emmen is bekend. Patrick van Aanholt maakt na een sterke invalbeurt tegen Feyenoord (2-2) zijn basisdebuut. Thorgan Hazard, de andere aanwinst, start andermaal op de bank. André Ramalho staat in de basis vanwege de schorsing van Armando Obispo. Heugelijk voor PSV is dat Olivier Boscagli weer op de bank plaatsneemt, na tien maanden van blessureleed.

Op 24 januari zorgde Emmen in de Eredivisie nog voor een daverende verrassing door PSV thuis met 1-0 te verslaan. Niemand bij PSV denkt dat Emmen woensdagavond op halve kracht uitgeschakeld kan worden. “Dat lijkt me duidelijk”, zei Ruud van Nistelrooij daar afgelopen dinsdag al over. De oefenmeester kan dus weer beschikken over Boscagli. Van Nistelrooij verwacht echter nog geen wonderen van de geboren Monegask. "De ervaring leert dat het nog drie, vier maanden duurt tot je weer helemaal in het ritme bent. Ik heb zelf ook zo'n blessure gehad en weet dat dat even duurt. Wel kun je in die periode weer belangrijk zijn voor je ploeg."

Op doel vindt een wissel plaats: Joël Drommel speelt in plaats van nummer één Walter Benítez. Drommel ging in de vorige bekerwedstrijd bij Sparta Rotterdam (1-2 winst) nog opzichtig in de fout, al had de goalie in de slotfase ook een schitterende redding. In de defensie moet Van Nistelrooij door blessures en schorsingen schuiven. Jordan Teze staat ‘gewoon’ rechtsback. Centraal komt André Ramalho in het team voor de geschorste Obispo. Naast hem staat Jarrad Branthwaite. Mwene, die afgelopen zondag tegen Feyenoord geblesseerd uitviel, wordt op de linksbackpositie vervangen door Van Aanholt. Mauro Júnior zit na twee duels schorsing op de bank.

Op het middenveld verandert niets, waardoor Érick Gutiérrez opnieuw op de bank begint. Het controlerende middenrif wordt gevormd door Ibrahim Sangaré en Joey Veerman, terwijl Guus Til de nummer 10 is. Voorin ontbreekt de geblesseerde Anwar El Ghazi, die net als in De Kuip wordt vervangen door Johan Bakayoko. Hazard, die als invaller scoorde bij zijn debuut tegen Feyenoord, zit wederom op de bank. Luuk de Jong is de spits van dienst en Xavi Simons is de derde aanvaller in Van Nistelrooij's basiself. De wedstrijd in het Philips Stadion wordt gefloten door arbiter Ingmar Oostrom. De aftrap vindt plaats om 18.45 uur en het duel is live te volgen via ESPN 1.

De opstelling van PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons.

De opstelling van FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Te Wierik, Araujo, Dirksen; Vos, Veendorp, Vlak; Bernadou, Diemers, Assehnoun.