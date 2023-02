Media in Liverpool: Ward naar Ajax halen wordt onmogelijke opgave

Woensdag, 8 februari 2023 om 11:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:48

Het lijkt een schier onmogelijke klus voor Ajax om Julian Ward aan te stellen als directeur voetbalzaken. De Liverpool Echo weet dat de 41-jarige Engelsman een clausule in zijn contract bij Liverpool heeft, waarin staat dat hij de komende twaalf maanden niet bij een andere club aan de slag mag. Valentijn Driessen beweert dinsdagavond echter dat dit slechts om een binnenlands concurrentiebeding gaat.

De Telegraaf schreef dinsdag dat Ward serieus in beeld is bij Ajax om de positie van directeur voetbalzaken in te gaan vullen. Die wordt na het vertrek van Marc Overmars in februari 2022 door het duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra waargenomen. Driessen zat ten tijde van de onthulling door het dagblad in de uitzending van Vandaag Inside, waar hij ook de naam van Ward noemde. De chef voetbal van De Telegraaf repte toen tevens al over een clausule.

"Hij vertrekt sowieso per 1 juli. En hij mag daarna wegens een concurrentiebeding twee jaar niet bij een andere Engelse club aan de slag", beweerde Driessen. De Liverpool Echo – de lokale krant van Liverpool en omstreken – blijkt echter anders ingevoerd. "Wij begrijpen dat Ward de twaalf maanden na zijn exit bij geen enkele club aan de slag mag. Maar zij in het AXA Centre (de trainingsaccommodatie van Liverpool, red.) maken zich sowieso geen zorgen, omdat de huidig technisch directeur een pauze wil inlassen na meer dan een decennium aan veeleisende uitdagingen", werd er geschreven.

Edwin van der Sar liet maandagavond bij Rondo weten binnen twee maanden duidelijkheid te willen scheppen over de positie van technisch directeur. "Dat kan iemand van binnen de club worden of van buiten de club", voegde hij toe. Ook gaf de algemeen directeur van Ajax te kennen dat er qua opzet iets zou gaan veranderen. "We gaan de functie splitsen. De positie van technisch directeur is zoveel groter geworden."