Arne Slot wijzigt liefst vijf keer en gunt kans aan verrassende basisdebutant

Woensdag, 8 februari 2023 om 19:50 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:07

De opstelling van Feyenoord voor het bekerduel met NEC is bekend. Mohamed Taabouni staat voor het allereerst aan de aftrap bij de Rotterdamers, terwijl Alireza Jahanbakhsh en Oussama Idrissi worden beloond voor hun uitstekende invalbeurt tegen PSV (2-2). De vleugelspitsen staan in de basisopstelling. Het duel in De Kuip wordt om 21.00 uur afgetrapt en staat onder leiding van Rob Dieperink.

Arne Slot wisselt in totaal vijf keer ten opzichte van het duel met PSV. Quilindschy Hartman, die tegen PSV ontbrak wegens ziekte, keert weer terug in de basiself, en verdringt Marcos López weer naar de bank. Taabouni speelt op de plek van Quinten Timber, terwijl Jahanbakhsh en Idrissi in de ploeg komen voor Javairô Dilrosun en Igor Paixão. Jahanbakhsh ontpopte zich zondag tot held bij Feyenoord door als invaller een 0-2 achterstand eigenhandig te herstellen tegen PSV. Danilo speelt als spits op de plek van Santiago Giménez.

Op het middenveld is Taabouni de verrassende naam. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer transfervrij over van AZ, maar speelde pas twee keer kort als invaller. Orkun Kökçü kwam tegen PSV enigszins aangeslagen uit de warming-up kwam, maar is fit genoeg om te spelen, zo blijkt. Naast Kökçü start opnieuw Mats Wieffer. Sebastian Szymanski ontbreekt zoals bekend vanwege een blessure aan zijn middenvoetsbeentje.

De Pool is een van velen op de waslijst aan geblesseerden bij de Rotterdammers. Slot kan ook geen beroep doen op Gernot Trauner, Patrik Wålemark en eerste doelman Justin Bijlow. Timon Wellenreuther staat daarom wederom op doel. De defensie voor hem wordt (v.r.n.l.) gevormd door Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Hartman.

Geen Jasper Cillessen bij NEC

Jasper Cillessen neemt in het bekertoernooi plaats op de reservebank bij NEC. Mathijs Branderhorst komt in plaats van de 63-voudig Oranje-international onder de lat te staan in De Kuip. Rogier Meijer brengt met Calvin Verdonk in plaats van Ibrahim Cissoko een extra verdediger voor een aanvaller in de ploeg. Op 25 januari ging NEC overigens in de Eredivisie met 0-2 onderuit in De Kuip.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Taabouni, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Idrissi.

Opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Kramer, Verdonk, El Karouani; Baldursson, Proper, Tannane; Tavsan, Marques.