Weghorst krijgt het vertrouwen van Ten Hag; basisdebuut voor Sabitzer

Woensdag, 8 februari 2023 om 20:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:10

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor het Premier League-duel met Leeds United bekendgemaakt. Wout Weghorst krijgt opnieuw het vertrouwen van zijn manager; Tyrell Malacia begint op de bank. De linksback moet andermaal Luke Shaw voor zich dulden. De aftrap op Old Trafford vindt om 21.00 uur Nederlandse tijd plaats.

Weghorst speelt woensdagavond zijn zevende wedstrijd op rij als basisspeler bij the Red Devils. De spits was tot dusver slechts één keer trefzeker voor United en de kritiek op hem nam toe vanwege het gebrek aan productiviteit. Ten Hag houdt echter vertrouwen in zijn aanvalsleider. “Hij is degene die spelers om zich heen beter laat spelen”, zei de manager op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Leeds.

Ten Hag moet het tegen Leeds stellen zonder een grote lijst afwezigen. Christian Eriksen is langdurig geblesseerd, terwijl Casemiro ontbreekt vanwege een schorsing. De Tukker kan ook geen beroep doen op Antony, Anthony Martial en Scott McTominay. Doordat de spoeling vooral op het middenveld dun is mag Marcel Sabitzer zich opmaken voor zijn eerste basisplaats. De huurling van Bayern München werd gehaald als vervanger van Eriksen en vormt het defensieve blok met Fred.

Leeds United besloot manager Jesse Marsch maandag te ontslaan. De 49-jarige Amerikaan, die trainer was van onder anderen de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville, werd verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Het laatst gewonnen competitieduel van the Whites dateert van 5 november. De Premier League-wedstrijd tussen de nummers drie en zeventien van de Premier League is live te volgen via Viaplay.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; Fred, Sabitzer; Garnacho, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Opstelling Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Struijk, Wober; Adams, McKennie; Sinisterra, Harrison, Gnonto; Bamford.