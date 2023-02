Opmerkelijk: operazanger hielp Bayern-verdediger akelig probleem op te lossen

Woensdag, 8 februari 2023 om 09:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:43

Dayot Upamecano heeft een opmerkelijke onthulling gedaan tegenover Sport Bild. De centrumverdediger van Bayern München zegt een operazanger in de arm te hebben genomen, omdat hij zijn stem altijd verkeerd gebruikte tijdens het coachen van zijn teamgenoten. Daardoor was hij vaak hees na wedstrijden. Inmiddels zijn de problemen verholpen, zo vertelt Upamecano.

De Fransman kampte voorheen vaak met een pijnlijke keel als hij zijn collega's luidkeels had staan coachen. De lessen van de operazanger hebben daar een einde aan gemaakt. Operazangers zijn getraind in hun ademsteun en weten precies hoe ze hun stembanden moeten aanwenden. Bij verkeerd ademen wordt het strottenhoofd naar boven geduwd en min of meer dichtgeknepen, wat op termijn voor stemklachten kan zorgen.

Bayern‘s Dayot Upamecano tells Sport Bild he has been working with an opera singer on his vocal technique which had been causing him problems when trying to shout loudly on the pitch. Upamecano would often have a sore throat & would be hoarse. Not any longer after voice coaching. — Derek Rae (@RaeComm) February 8, 2023

Het is niet bekend hoe lang Upamecano al met de operazanger werkt, of van wie hij lessen krijgt. De 24-jarige mandekker is al sinds zijn transfer naar Bayern onbetwist basisspeler in de Allianz Arena en mag ook voor zijn land Frankrijk regelmatig aan de aftrap beginnen. Upamecano maakte afgelopen WK vijfmaal de hele wedstrijd vol, waaronder de verloren WK-finale tegen Argentinië (2-2, 7-5 na strafschoppen). Bij Bayern vormt hij doorgaans een centrum met Matthijs de Ligt.

Upamecano geldt als een van de meest talentvolle centrale verdedigers ter wereld. Hij werd op zestienjarige leeftijd uit zijn thuisland weggeplukt door Red Bull Salzburg, dat hem anderhalf jaar later al verkocht aan zusterclub RB Leipzig. Bij die Roten Bullen vocht hij zich direct in de basis en Bayern besloot in de zomer van 2021 42,5 miljoen euro neer te leggen voor de groeibriljant. In zijn eerste seizoen in München pakte Upamecano gelijk de landstitel en de DFB-Supercup. Transfermarkt taxeert hem momenteel op zestig miljoen euro aan marktwaarde.