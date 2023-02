Erik ten Hag springt in de bres voor bekritiseerde Wout Weghorst

Erik ten Hag houdt nog altijd vertrouwen in Wout Weghorst. De dertigjarige spits kwam in zes officiële duels namens the Mancunians pas één keer tot scoren en de kritiek zwelt inmiddels aan. Ten Hag roemde Weghorst echter in aanloop naar het Premier League-duel met Leeds United van woensdagavond.

Ten Hag maakt zich geen zorgen over de magere doelpuntenproductie van Weghorst. “Hij gaat nog wel meer scoren, maar ondertussen doet hij ook andere dingen heel goed", vertelde de 53-jarige oefenmeester op een persconferentie. “Het gaat niet om het scoren van een individu, het team moet goals maken en winnen. Hij doet het op dit moment heel erg goed in verschillende facetten van ons voetbal.”

Dat Weghorst als huurling van Besiktas pas één keer het net heeft weten te vinden, komt volgens de manager deels door zijn medespelers. “We moeten als team ook beter anticiperen op zijn bewegingen. Die zijn goed, want je ziet dat Weghorst vaak wel dicht bij een goal is. Hij heeft veel goede acties en draagt een hoop bij aan onze resultaten.”

De Manchester Evening News was vrij kritisch op Weghorst na het bekerduel met Nottingham Forest (2-0 winst). De spits stond vorige week woensdagavond 63 minuten op het veld tijdens de tweede halve finale van de EFL Cup, maar wist volgens de regionale krant niet te imponeren. Weghorst kreeg een 5 voor zijn vijfde optreden als Red Devil en scoorde daarmee het laagst van alle United-spelers die op het veld stonden. Dat was zaterdag ook het geval tegen Crystal Palace (2-1 winst). Weghorst werd na een klein uur gewisseld, kreeg weer een 5 en werd ditmaal bekritiseerd voor zijn zwakke combinatiespel.