‘Ten Hag heeft twee peperdure kandidaten op het oog voor spitspositie United’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 23:36 • Wessel Antes

Erik ten Hag wil Manchester United komende zomer versterken met Harry Kane of Victor Osimhen, zo meldt The Telegraph. De 53-jarige manager zet nog altijd in op de komst van een superspits na het transfervrije vertrek van Cristiano Ronaldo in november vorig jaar. Tijdens de winterse transferperiode kwam Wout Weghorst op huurbasis over van Burnley, maar de dertigjarige spits blijft een tijdelijke oplossing. Kane (Tottenham Hotspur) en Osimhen (Napoli) zijn de belangrijkste kandidaten als definitieve aanvalsleider onder Ten Hag.

Afgelopen maandag meldde Manchester Evening News al dat United komende zomer van plan is om Anthony Martial te verkopen. De 27-jarige Fransman ligt op Old Trafford nog vast tot medio 2024, maar Ten Hag is niet overtuigd van de rechtspoot én vindt hem te blessuregevoelig. Osimhen zou momenteel een streepje voor hebben op Kane als spits voor de toekomst. “Verschillende mensen binnen de club hebben aangegeven dat Osimhen beter past in het profiel dat Ten Hag verlangt, als spits met veel snelheid en kracht en als iemand die voorop gaat in het drukzetten”, aldus The Telegraph.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de zomerse transferperiode bekeek Ten Hag al veel beelden van Osimhen, die Napoli naar verluidt meer dan honderd miljoen euro moet opleveren. De Italiaanse club betaalde in 2020 namelijk zelf al 75 miljoen euro voor zijn diensten aan LOSC Lille. Sindsdien was de 24-jarige Nigeriaan, die vastligt tot medio 2025, in 83 wedstrijden goed voor 45 doelpunten en dertien assists. Bij het nationale elftal is de pijlsnelle rechtspoot ook op schot. In 23 interlands liet Osimhen vijftien treffers noteren. Alleen zijn blessuregevoeligheid zou Ten Hag nog in twijfel brengen.

Qua fitheid trekt Ten Hag Kane dan weer minder in twijfel. De 29-jarige spits is dan wel ouder, maar mist vrijwel nauwelijks wedstrijden vanwege blessures. De tachtigvoudig international van the Three Lions (53 doelpunten) werd afgelopen weekend all-time-topscorer van Tottenham door tegen Manchester City (1-0) het winnende doelpunt te maken. Kane had 416 wedstrijden nodig om tot 267 doelpunten voor the Spurs te komen. Ook hij zal naar verluidt meer dan honderd miljoen euro kosten, mochten the Red Devils daadwerkelijk doorpakken voor de rechtspoot. Kane ligt in Londen echter nog maar vast tot medio 2024.