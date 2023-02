Kwartet landen brengt officieel bid uit om WK 2030 te organiseren

Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay hebben gezamenlijk een gooi gedaan naar het wereldkampioenschap van 2030. Dat de vier landen het WK naar zich toe wilden trekken was al langer bekend. Dinsdag is echter het officiële bid binnengekomen bij de FIFA. Eerder werd al bekend dat Spanje, Portugal en Oekraïne samen een poging gaan doen om het WK te organiseren. Naar verluidt zal ook Saudi-Arabië in combinatie met Griekenland en Egypte een poging wagen. Ook Marokko en Engeland zijn in de race.

Het Zuid-Amerikaanse kwartet denkt dat het een goede kans maakt om de strijd om het WK te winnen. In 2030 is het namelijk precies honderd jaar geleden dat het eerste WK voetbal werd georganiseerd. Toen werden alle wedstrijden afgewerkt in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. "Wij weten zeker dat de FIFA rekening houdt met dat verleden. Het zou prachtig zijn als de geschiedenis wordt geëerd en dat het evenement na al die tijd in dezelfde regio wordt gehouden", zo stellen de kandidaten in een gezamenlijke verklaring.

Niet alleen Uruguay, maar ook Argentinië en Chili organiseerden het WK al eerder. In 1962 was Chili het gastland van het wereldkampioenschap. Veertien jaar later, in 1978, was Argentinië gastland in een van de meest controversiële WK’s ooit. Paraguay organiseerde nog nooit een WK. In 2014 werd het toernooi ook al georganiseerd in Zuid-Amerika. Toen werd er om de beker gestreden in Brazilië. In 2024 wordt er door de FIFA een besluit genomen over wie het WK van 2030 mag organiseren

WK 2026

Het WK van 2026 wordt gespeeld in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Het wordt het eerste WK ooit waar geen 32 maar 48 deelnemers aan mee zullen doen. Hierdoor komt ook de opzet er heel anders uit te zien. In plaats van poules van vier zullen er zestien poules van drie landen worden gemaakt. De beste twee landen van elke poule gaan door, waardoor je er dus alsnog 32 overhoudt. Deze 32 landen gaan direct knock-out-wedstrijden spelen. Hierdoor wordt het aantal wedstrijden met zestien verhoogd van 64 naar 80.