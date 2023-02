Ex-huurling wil uitblinken in titelrace PL: ‘Dat heb ik bij Feyenoord geleerd’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 19:55 • Wessel Antes • Laatste update: 19:54

Reiss Nelson kijkt terug op een leerzame huurperiode bij Feyenoord, zo zegt de 23-jarige vleugelflitser in een uitgebreid interview met The Athletic. De Engelsman ontwikkelde zich vorig seizoen in de tweede seizoenshelft tot een belangrijke speler in het bijzondere Conference League-seizoen van de Rotterdammers. Nelson geeft aan dat hij op mentaal vlak enorm gegroeid is onder de vleugels van trainer Arne Slot in De Kuip, een ontwikkeling waar hij veel aan heeft dit seizoen bij Arsenal.

Manager Mikel Arteta vond dat Nelson voor zijn uitleenbeurt aan Feyenoord nog niet toe was aan een kans bij Arsenal. De rechtspoot was in het Emirates Stadium op een zijspoor beland en moest zich in Rotterdam laten zien. Bij Feyenoord was Nelson in 32 officiële duels goed voor vier doelpunten en zeven assists, waarna Arteta tevreden was over zijn huurperiode. “Hij zei in de voorbereiding op dit seizoen dat hij een erg goede verandering zag in mijn mentaliteit en hoe ik zaken benader”, aldus Nelson, die in Londen nog altijd over een aflopend contract beschikt.

Arteta wilde een duidelijke verandering zien in de mentaliteit van Nelson. “Mikel zei dat het nooit aan mijn talent gelegen heeft, maar dat hij wel het idee had dat ik soms niet besefte wat voor kansen voor mij lonkten. Dat is iets dat ik heb moeten leren bij Feyenoord. Hij wilde dat ik daar op voort zou borduren bij Arsenal.” Nelson kreeg dit seizoen dan ook daadwerkelijk kansen van de Spanjaard. In zeven duels was de rechtsbuiten goed voor twee doelpunten en twee assists. Momenteel kampt hij echter al een aantal maanden met een dijbeenblessure.

Toch hoopt het jeugdproduct van the Gunners op een nieuwe kans tijdens de eindfase van de Engelse titelstrijd. Slagen onder Arteta zou de cirkel rond maken voor Nelson, aangezien hij op twaalfjarige leeftijd al te maken kreeg met de oefenmeester. “Toen viel hij al op. Er waren meer spelers die training gaven in de jeugdopleiding, maar zij waren niet zo bezeten als hij. Mikel hielp me onder meer bij oefeningen waar ik een verdediger op moest zoeken. Hij gaf me dan tips over kleine zaken, bijvoorbeeld over hoe ik mijn bovenlichaam het beste kon bewegen in de buurt van een verdediger.”

Onder leiding van Arteta hoopt Arsenal dit seizoen de eerste landstitel te winnen sinds de legendarische titelwinst in 2004, toen de Londenaren ongeslagen kampioen van Engeland werden. Momenteel bedraagt de voorsprong op Manchester City maar liefst vijf punten, terwijl the Gunners zelfs nog een wedstrijd te goed hebben. Nelson is inmiddels weer terug in training en verwacht snel weer bij de selectie te zitten. Mogelijk keert hij aanstaande zaterdag tijdens het thuisduel met Brentford al terug.