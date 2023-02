Drastische krimping: Barça krijgt liefst 70 procent minder seizoenkaarthouders

Dinsdag, 7 februari 2023 om 20:28 • Bart DHanis • Laatste update: 21:23

Barcelona gaat vanaf het seizoen 2023/24 zeventig procent minder seizoenskaarten verkopen, zo meldt het Spaanse Mundo Deportivo. De club uit het Noorden van Spanje gaat vanwege de verbouwing van Camp Nou tijdelijk verhuizen naar Estadi Lluis Companys. Dit stadion kan ongeveer 55.000 supporters huishouden, iets meer dan de helft van de stadioncapaciteit van Camp Nou, die bijna honderdduizend mensen bedraagt.

Buiten het feit dat de verbouwing al veel geld kost, loopt de club dus ook een groot bedrag mis als het gaat om de kaartverkoop. Daar komt bij dat van de 55.000 plekken, er in het seizoen 2023/24 slechts 25.000 gereserveerd zullen zijn voor seizoenkaarthouders. Dit seizoen hebben maar liefst 83.000 supporters een seizoenkaart van Barcelona. Dat is een afname van zeventig (!) procent. Het is nog niet bekend hoe er besloten gaat worden wie zijn seizoenkaart mag behouden voor komend seizoen en wie niet. Wel kunnen seizoenkaarthouders hun kaart bevriezen tot het moment dat Blaugrana terugkeert in het eigen Camp Nou.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sceptici in Spanje speculeren dat er zo weinig seizoenkaarten worden vrijgegegeven, omdat Barcelona de losse wedstrijdtickets zo een stuk duurder kan maken. Zo kan een deel van het verlies dat geleden zal worden vanwege de verminderde capaciteit van het stadion worden opgevangen. De verbouwing kost naar schatting anderhalf miljard euro.

Camp Nou werd in 1957 gebouwd en een verbouwing van het stadion stond al een tijdje op de planning. Volgens voorzitter Joan Laporta is het de bedoeling dat Barcelona vanaf de start van het seizoen 2024/25 weer te zien zal zijn in het eigen stadion. Omdat de verbouwing, mede door de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen van bouwmaterialen, dan nog niet af is, zal in dat seizoen het stadion maar voor vijftig procent gevuld zijn.

De verbetering van het spel en de resultaten van Xavi's Barça wordt positief onthaald door de fans van Barcelona. Dit seizoen is het gemiddelde aantal toeschouwers in Camp Nou bij competitiewedstrijden 82.825. Dat is het hoogste cijfer sinds het begin van de 21e eeuw. Tijdens de afscheidswedstrijd van Gerard Piqué waren er zelfs 92.605 toeschouwers aanwezig: een all-time record voor de club.