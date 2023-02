Teamgenoot Ronaldo noemt groot nadeel van komst Portugese sterspeler

Dinsdag, 7 februari 2023 om 18:51 • Bart DHanis • Laatste update: 19:11

Cristiano Ronaldo maakte deze winter transfervrij de overstap van Manchester United naar het Saudi-Arabische Al-Nassr. De komst van de Portugese wereldster heeft echter ook nadelen voor het team, zo legt teamgenoot Luiz Gustavo uit aan het Arabische RT Arabic. “Sinds zijn komst doen andere clubs harder hun best tegen ons, omdat ze tegen Ronaldo spelen. Hij motiveert iedereen, zelfs tegenstanders", vertelt de Braziliaanse middenvelder.

Volgens de voormalig middenvelder van onder meer Bayern München en VfL Wolfsburg heeft het samenspelen met de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar ook zijn voordelen. “We leren elke dag van hem. Hij heeft zoveel technische en fysieke kwaliteiten. Hij is gemaakt voor uitdagingen en slaagt overal waar hij komt. Iedereen is benieuwd wat hij hier zal presteren. Zijn eerste goal is een feit, dus de druk is eraf."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat tegenstanders harder hun best doen tegen Al-Nassr, staat de club van Ronaldo nog steeds bovenaan in de Saudi-Arabische competitie. Afgelopen vrijdag behoedde de Portugees zijn nieuwe club nog voor een verliespartij tegen Al Fateh. Hij schoot in de laatste minuut van de wedstrijd door middel van een strafschop de 2-2 tegen de touwen.

Ronaldo is in Saudi-Arabië bezig aan zijn vijfde buitenlandse avontuur. De spits vertrok op jonge leeftijd naar Manchester United, waar hij in 2021 na succesvolle periodes bij Real Madrid en Juventus terugkeerde. Zijn tweede periode in Engeland werd, onder meer vanwege uitlatingen over de club, geen succes. United besloot zijn contract daarop te ontbinden. In december vorig jaar tekende de Portugees een lucratief contract in het Midden-Oosten.