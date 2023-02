‘Premier League-clubs zijn meedogenloos en willen City uit de competitie’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 18:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:06

Een aantal grote Premier League-clubs is van mening dat Manchester City uit de competitie moet worden gezet indien de club schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de Financial Fair Play-regels. The Citizens worden beschuldigd van overtredingen die teruggaan tot het seizoen 2009/10. De clubs die het hardst hebben aangedrongen op een zware straf voor City behoren tot de zogeheten 'Big Six', weet Sky Sports.

Volgens de Premier League heeft City de Financial Fair Play-regels meer dan honderd keer overtreden. In een periode van negen jaar wordt de Engelse grootmacht beschuldigd van het ontwijken van Financial Fair Play, het 'opblazen' van sponsorovereenkomsten, het ontbreken van gegevens over deze deals en het betalen van ongepaste bedragen aan zowel spelers als trainers. Dit alles blijkt uit een publicatie van The Times. Volgens de krant moet de club vrezen voor puntenaftrek of zelfs verplichte degradatie.

Indien City daadwerkelijk schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de regels, hoeft het niet op medelijden te rekenen van andere clubs uit de hoogste Engelse competitie. Onder meer Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur eisen dat de club uit de competitie wordt gehaald, meldt Sky Sports. De clubs hebben het gevoel dat het met terugwerkende kracht afnemen van titels alleen maar verwarring veroorzaakt. Ook een boete zal niet het gewenste effect sorteren.

Verwacht wordt niet dat er veel sympathie zal zijn voor City. De club wist in de afgelopen elf jaar zes keer de Premier League op zijn naam te schrijven. Het afpakken van de prijzen zien de clubs niet zitten. Ook een (torenhoge) geldboete zou niets uithalen, daar de club over oneindige financiële middelen beschikt. Uitsluiting van deelname aan de Premier League is de enige optie indien de club schuldig wordt bevinden, zo is de mening van veel competitiegenoten.

Reactie City

Manchester City is zelf verrast door de recente berichtgeving omtrent de beschuldigingen. "Vooral gezien onze uitgebreide betrokkenheid en de enorme hoeveelheid gedetailleerd materiaal die de Premier League heeft gekregen. De club ziet de beoordeling van deze zaak – door een onafhankelijke commissie – tegemoet om op onpartijdige wijze de uitgebreide hoeveelheid onweerlegbaar bewijsmateriaal ter ondersteuning van haar standpunt in overweging te nemen. We hopen dat deze zaak voor eens en voor altijd tot rust kan komen."