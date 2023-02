PSV verwacht vanaf nu meer ‘beslissende inbreng’ van Ruud van Nistelrooij

Dinsdag, 7 februari 2023 om 16:44 • Guy Habets • Laatste update: 16:46

Ruud van Nistelrooij moet snel gaan laten zien waarom PSV hem in de zomer van 2022 het vertrouwen gaf. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Van de trainer van de Eindhovenaren wordt 'meer beslissende inbreng' verwacht, nu het binnenhalen van de titel nog altijd een mogelijkheid is. PSV is nu bezig aan het op een na slechtste seizoen sinds 2014, toen de Brabantse club vierde werd met 59 punten.

Er breekt voor PSV een cruciale periode aan met een tweeluik tegen Sevilla in de Europa League, het bekertreffen met FC Emmen en een aantal must-wins in de Eredivisie. Volgens het ED wordt er bij PSV dan ook kritisch gekeken naar Van Nistelrooij, wiens 'handschrift zichtbaar moet gaan worden'. Dat moet zich gaan uiten in resultaten, maar ook in de wijze waarop hij met zijn spelers omgaat. Spelers die niet presteren mogen niet meer gespaard worden en tegelijkertijd moet de coach ook de spelersgroep bij elkaar houden.

Er wordt dan ook 'beslissende inbreng' van de voormalig aanvaller verwacht, zo valt te lezen. Dit is de kans voor Van Nistelrooij om te laten zien waarom algemeen directeur Marcel Brands zich in de zomer van 2022 hard maakte voor zijn aanstelling. PSV staat vierde in de Eredivisie, pakte tot dusver gemiddeld nog geen twee punten per wedstrijd en dus is er voor de oefenmeester uit Geffen nog genoeg ruimte voor verbetering.

Op een persconferentie op dinsdag gaf Van Nistelrooij nog aan dat hij zelf niet meer zal spreken over crisis in Eindhoven. Eerder deed hij dat wel, toen er op bezoek bij Emmen in competitieverband werd verloren (1-0). Met de bekerwedstrijd tegen de formatie uit Drenthe in aantocht laat hij de beoordeling aan anderen. "Dat is aan jullie", liet hij de aanwezige journalisten weten. "Als je daar twee weken geleden bent geweest en verliest, is er in elk geval geen sprake van onderschatting."