FC Emmen verontschuldigt zich bij Pröpper voor uiterst misplaatste tweet

Dinsdag, 7 februari 2023 om 16:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:40

FC Emmen heeft via Twitter zijn verontschuldigingen aangeboden bij Vitesse en Davy Pröpper naar aanleiding van een tweet van afgelopen weekend. De Drentse club twitterde tijdens het thuisduel met de Arnhemmers (2-2) dat de bezoekers 'het tempo uit de wedstrijd probeerden te halen' toen Pröpper geblesseerd op de grond lag. Nu blijkt dat de middenvelder een zware knieblessure heeft opgelopen en de rest van het seizoen is uitgeschakeld.

Het duel tussen Emmen en Vitesse was zeventig minuten oud, toen Pröpper op de grond lag en medische verzorging nodig had. "Ondertussen ligt er weer een Vitesse-speler op de grond. De bezoekers staan flink onder druk en proberen - zo lijkt het - het tempo uit de wedstrijd te halen", slingerde het mediateam van Emmen het web op. Met de wetenschap van nu bleken die woorden zeer ongelukkig gekozen.

We wisten natuurlijk niet dat het om zo'n ernstige blessure ging, anders was deze tweet nooit geplaatst. We wensen Davy Pröpper heel veel sterkte toe met z'n blessure. Een fruitmandje was al onderweg naar Arnhem. ??#HIERKOMIKWEG https://t.co/ffQOViCxmC — FC Emmen (@FC_Emmen) February 7, 2023

Vitesse maakte maandag namelijk bekend dat het tot het einde van het seizoen niet kan beschikken over Pröpper. Een MRI-scan heeft een scheurtje in de voorste kruisband geconstateerd. De blessure is een hard gelag voor de middenvelder. Pröpper was net teruggekeerd in het profvoetbal en speelde pas zijn tweede wedstrijd sinds zijn rentree. Een jaar geleden besloot hij de schoenen aan de wilgen te hangen toen hij zich 'niet comfortabel voelde in de voetbalwereld'.

FC Emmen heeft zijn excuses aangeboden. "We wisten natuurlijk niet dat het om zo'n ernstige blessure ging, anders was deze tweet nooit geplaatst", laat de club weten. "We wensen Davy Pröpper heel veel sterkte toe met z'n blessure. Een fruitmandje was al onderweg naar Arnhem." Ook technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse leeft met Pröpper mee. “Dit is een grote dreun voor zowel Davy als Vitesse. Uiteraard zullen wij Davy alle steun geven die hij nodig heeft. We wensen hem ontzettend veel sterkte.”