Erik ten Hag komt te laat op persconferentie en krijgt lachers op zijn hand

Dinsdag, 7 februari 2023 om 15:24 • Guy Habets • Laatste update: 15:43

Erik ten Hag kwam dinsdagmiddag te laat op zijn eigen persconferentie. De trainer van Manchester United, die juist te boek staat als iemand die op het naleven van de regels hamert, moest een technisch probleem rond zijn visum zien op te lossen. Toen Ten Hag gevraagd werd of hij nu een boete moest betalen, moest hij hard lachen.

United speelt woensdagavond een competitiewedstrijd bij Leeds United en zoals te doen gebruikelijk schuift de trainer van the Mancunians een dag eerder al aan bij de persconferentie. De aanwezige journalisten moesten echter even wachten op Ten Hag, die te laat was. Na binnenkomst begon hij met het aanbieden van zijn excuses en meldde hij dat er 'een technisch probleem' was met zijn visum. Daar moest de Nederlandse coach mee aan de slag.

Erik ten Hag apologises for being late to his press conference ??



??? "It's not a fine! I could do nothing about it" ?? pic.twitter.com/oxToIuOlqd — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 7, 2023

Een van de verslaggevers vroeg daarop of Ten Hag nu een boete aan zichzelf gaat geven. De Tukker staat er immers om bekend dat hij het niet tolereert als speler te laat komen of afspraken niet nakomen. Dat leidde tot hilariteit in de perszaal. "Nee, dit is echt geen boete!", antwoordde Ten Hag lachend. "Hier kon ik niks aan doen. Je probeert nu een verhaal te maken, maar er was gewoon een technische fout en dat is het. Alles is volgens mij nu geregeld, haha!"

Ten Hag krijgt veel lof voor de wijze waarop hij het team van United naar zijn hand heeft gezet. The Red Devils staan derde in de Premier League, zitten nog altijd in het FA Cup-toernooi en spelen binnenkort ook de finale van de EFL Cup tegen Newcastle United. Daarnaast is het winnen van de Europa League ook nog een mogelijkheid voor Ten Hag en de zijnen, al zal er dan in de tussenronde eerst afgerekend moeten zien te worden met Barcelona. De heenwedstrijd staat voor donderdag 16 februari op het programma.