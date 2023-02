Willi Orbán mist mogelijk Bundesliga-kraker vanwege stamceldonatie

Dinsdag, 7 februari 2023 om 15:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:46

RB Leipzig moet het komende zaterdag in de Bundesliga-kraker tegen 1. FC Union Berlin mogelijk stellen zonder aanvoerder Willi Orbán. De reden is bijzonder: de dertigjarige verdediger gaat woensdag stamcellen doneren. Het advies is doorgaans om daarna gedurende tien dagen niet te sporten. Orbán staat al sinds 2017 ingeschreven als donor, en nu is er een match gevonden.

De 37-voudig Hongaars international krijgt sinds zaterdag al injecties, waarna woensdag de donatie zal plaatsvinden in Dresden. Het feit dat Orbán mogelijk een belangrijke wedstrijd aan zich voorbij moet laten gaan vanwege de donatie, was voor hem geen reden om te twijfelen. “Dat is van ondergeschikt belang. Wie mij kent, weet dat ik er alles aan zal doen om zo snel mogelijk opnieuw bij de ploeg te komen”, vertelt hij tegenover Bild.

Unser Abwehrspieler wird sich deshalb am Mittwoch in Dresden einer peripheren Stammzellentnahme unterziehen. ??? Willi #Orban: „Für mich war sofort klar, dass ich die Spende direkt angehen möchte. Es ist die Möglichkeit, mit sehr geringem Aufwand ein Menschenleben zu retten." https://t.co/rTCVxXKLLZ — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 7, 2023

“Ik krijg de kans om een mensenleven te redden, zonder dat het mij veel moeite kost. Ik hoop dat ik met mijn donatie de ontvanger kan helpen om volledig te genezen”, aldus Orbán. Hij hoopt dat er meer mensen zullen zijn die zich inschrijven als stamceldonor. “Het is heel simpel en ik voel me heel goed begeleid. Mijn voorbeeld laat zien dat het zeker zin heeft om je te registreren.”

De afgelopen dagen is er ook in Nederland veel aandacht voor stamceldonatie, naar aanleiding van een oproep van PSV-perschef Thijs Slegers. Hij vertelde vorige week dat medici niets meer kunnen doen, waardoor de naweeën van zijn stamceltransplantatie hem uiteindelijk fataal zullen worden. In zijn bericht deed hij een oproep aan iedereen om zich te registreren als stamceldonor of bloeddonor. “Ik ben niet meer te redden, maar anderen wel!”, sloot Slegers af.

Een ander bekend voorbeeld van stamceldonatie in de Nederlandse voetbalwereld is Lennart Thy. De toenmalige spits van VVV-Venlo miste in 2018 een Eredivisie-wedstrijd tegen PSV, als gevolg van een stamceldonatie. Thy, die inmiddels onder contract staat bij Keuken Kampioen Divisie-koploper PEC Zwolle, kreeg veel positieve reacties vanwege die actie.