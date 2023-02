Terugkeer bij Oranje lonkt na goed nieuws voor Georginio Wijnaldum

Dinsdag, 7 februari 2023 om 14:50 • Davey de Laat • Laatste update: 14:53

Georginio Wijnaldum kan zaterdag zijn rentree maken bij AS Roma tijdens de competitiewedstrijd tegen Lecce. De 32-jarige middenvelder is sinds afgelopen zomer speler van i Giallorossi, maar speelde door een scheenbeenbreuk nog maar twaalf minuten voor de Romeinen. Na twee volledige trainingsweken is de Oranje-international weer klaar om speelminuten te maken.

Wijnaldum traint sinds vorige week dinsdag voor het eerst weer volledig mee met de selectie. Op 14 augustus 2021 maakte hij als invaller zijn debuut voor Roma in het Serie A-duel met Salernitana. Een week later, op 21 augustus, botste hij op de training met ploeggenoot Felix Afena-Gyan. Daarbij liep Wijnaldum een scheenbeenbreuk op, waarna een maandenlange revalidatie wachtte. De huurling van Paris Saint-Germain moest onder meer het WK laten schieten.

Vanwege de ernstige blessure en de lange revalidatie deed bondscoach Louis van Gaal geen beroep op hem. Dinsdag, precies 170 dagen nadat het noodlot toesloeg, trainde Wijnaldum weer volop mee en dit weekeinde kan de ex-Feyenoorder weer deelnemen aan de wedstrijdselectie. De middenvelder zit naar alle waarschijnlijkheid op de bank, maar zou wel in kunnen vallen. Daarnaast mag Wijnaldum ook weer hopen op een uitverkiezing voor Oranje. Eind maart staan er weer interlands op het programma.

Op dit moment bezet Roma de derde plek in de Serie A. Nadat Juventus vijftien punten in mindering kreeg wegens fraude, klom de ploeg van José Mourinho omhoog. Uit 21 wedstrijden werden 40 punten behaald, drie minder dan nummer twee Internazionale. Met Wijnaldum in de gelederen kan de achtervolging op Inter en koploper Napoli, dat wel al een enorme marge heeft opgebouwd, ingezet worden. Ook kan de controleur van waarde zijn in de Europa League, waarin Roma tegen RB Salzburg uit zal komen.