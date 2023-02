Thomas van den Belt geeft statusupdate over overstap naar Feyenoord

Dinsdag, 7 februari 2023 om 12:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:28

Thomas van den Belt baalt ervan dat zijn overstap naar Feyenoord niet door is gegaan. Dat vertelt de 21-jarige middenvelder van PEC Zwolle in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Labib Bitchou. Van den Belt stond aan het einde van de afgelopen transferperiode in de nadrukkelijke belangstelling van Feyenoord, maar PEC wilde hem uiteindelijk niet laten gaan.

“Ik heb daar zeker wel even van gebaald, ik was er wel teleurgesteld over”, blikt Van den Belt na afloop van het duel tussen Jong Ajax en PEC (0-0) terug. “Ik denk dat iedereen dat zou hebben als je de overstap naar een topclub kan maken. Aan de andere kant willen we ook met PEC kampioen worden en promoveren en daar gaan we alles aan doen.”

In de dagen nadat bekend was geworden dat de overstap deze winter niet door zou gaan, had Van den Belt wel even moeite om de knop om te zetten. “De eerste dagen was het wel even lastig, omdat je toch weet dat je naar Feyenoord toe kan, de nummer één van Nederland, met mooie wedstrijden in het verschiet. Dan is het wel een ander scenario dat je hier op De Toekomst tegen Jong Ajax speelt. Maar het is niet moeilijker om me op te laden voor de wedstrijden. Ik ben aan de andere kant nog wel blij dat ik hier ben. Ik heb hier ook bijgetekend om belangrijk te zijn en een mooi seizoen te hebben. Dan is het alleen maar mooi dat Feyenoord halverwege het seizoen komt kijken en je graag wil hebben. Dat had ik vorig seizoen niet gedacht.”

Van den Belt verwacht dat het niet bij interesse van alleen Feyenoord zal blijven, als hij zo doorgaat. “Dan denk ik dat er meerdere clubs zijn. Ik ben Feyenoorder, dus Feyenoord heeft bij mij wel een streepje voor. Maar we gaan zien wie er aankomende zomer komt en wat het wordt”, aldus de Zwollenaar, die tot medio 2025 vastligt bij PEC.

Bronzen Schild

Van den Belt werd in januari door zijn goede spel al benoemd tot beste speler van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor hij een Bronzen Schild in de wacht sleepte. “Dat voelt heel goed”, zegt de rechtspoot daarover. “Persoonlijke prijzen zijn altijd fijn en goed voor je eigen persoonlijkheid en het is altijd fijn om wat te winnen. Aan de andere kant... als het team niet goed draait, is het ook lastig om zo’n prijs te winnen. Nu draaien we als team goed, en dan val je als speler ook op. Dat heb ik gedaan met doelpunten en assists. Zo’n persoonlijke prijs kom je dan een beetje voor in aanmerking. Het is altijd fijn om die dan te winnen.