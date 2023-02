Ron Jans heeft aflopend contract bij FC Twente: ‘Ajax, waarom niet?’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 11:36 • Guy Habets • Laatste update: 11:39

Jan Streuer, de technisch directeur van FC Twente, geeft hoog op van Ron Jans. De trainer heeft een aflopend contract in de Grolsch Veste, net als Streuer, maar beide partijen willen graag met elkaar door. De directeur zegt tegen Voetbal International dat hij vindt dat Jans goed genoeg is om een topclub te trainen en noemt Ajax als voorbeeld.

De club wil door met Streuer, terwijl de technische man graag wil verlengen met Jans. "Als ik blijf, dan blijft de trainer ook", stelt de 71-jarige directeur in gesprek met VI. "Of hij moet zelf een ander plan hebben. Waarom zou hij niet de juiste trainer voor Twente blijven? Dit is een man met heel veel ervaring op verschillende niveaus. Hij heeft het acht jaar goed gedaan bij Groningen en heeft de beker en de Johan Cruijff Schaal gewonnen met PEC Zwolle."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Streuer vindt zelfs dat Jans ook de scepter zou kunnen zwaaien bij een topclub in Nederland. "Daar zou hij ook succesvol kunnen zijn. Waarom niet bij Ajax? Ron geeft veel vrijheid, dat geeft spelers ook vertrouwen. Ze durven een actie te maken. En als je de discipline in ons elftal ziet, dat is geweldig. Alle spelers weten precies wat ze moeten doen. In het verdedigen en in het aanvallen. Daarop wordt goed getraind."

Twente bezet op dit moment de vijfde plaats in de Eredivisie. Na het gelijke spel van afgelopen weekend op bezoek bij FC Groningen (1-1) bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord zes punten. Vooral de achterhoede van de Tukkers staat als een huis, want de formatie van Jans kreeg de minste tegendoelpunten van alle teams in de Eredivisie. In twintig wedstrijden moest Lars Unnerstall, de keeper van Twente, pas dertien keer vissen.