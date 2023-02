Bayern-preses hoort interview en heeft nieuws over Neuers clubtoekomst

Dinsdag, 7 februari 2023 om 10:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:19

Manuel Neuer hoeft niet te vrezen voor een breuk met Bayern München. Dat bevestigt clubvoorzitter Herbert Hainer maandagavond. Neuer was afgelopen week buitengewoon kritisch op Bayern in een interview, waarmee hij menig bestuurder van der Rekordmeister tegen zich in het harnas jaagde en hij zijn toekomst bij de club op het spel leek te zetten. Hainer stelt echter dat de kwestie intern opgelost zal worden.

Neuter uitte vrijdag in een onaangekondigd interview met de Süddeutsche Zeitung zijn ongenoegen over het ontslag van keeperstrainer Toni Tapalovic. Bayern-directeuren Hasan Salihamidzic en Oliver Kahn dienden de doelman al gauw van repliek en clubicoon Stefan Effenberg vroeg zich zelfs hardop af of er nog toekomst was voor Neuer bij de Duitse recordkampioen. Nadat ook BILD olie op het vuur gooide begon het gerucht over een exit steeds luider te klinken. Hainer maakt maandag echter een einde aan de geluiden.

De Bayern-voorzitter was spreker bij een herdenking van de vliegramp van 1958. Daar kwam ook de kwestie-Neuer aan bod. "Ik schaar me volledig achter Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic", citeerde Kicker Hainer. "Het was onbegrijpelijk voor ons dat Manuel Neuer niet naar ons, maar naar het publiek is gegaan. Ik denk dat hij als aanvoerder een speciale verantwoordelijkheid heeft en hij heeft zijn eigen belangen boven die van het team en de club geplaatst. Hoewel ik begrip heb voor zijn sentiment, is de club het belangrijkst."

Toch zette Hainer een pertinente streep door een exit. "Dat is totaal niet aan de orde", sprak de voorzitter. "We gaan met hem zitten en rustig discussiëren over de situatie. Manuel Neuer is een keeper van wereldklasse, het belangrijkste is dat hij herstelt en weer kan spelen. We hopen dat hij zo snel mogelijk terug kan keren." Neuer revalideert momenteel van een beenbreuk, die hij tijdens het skiën opliep en die hem tot eind dit seizoen aan de kant houdt. Yann Sommer werd deze winter bij Borussia Mönchengladbach opgepikt als zijn vervanger.