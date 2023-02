Ryan Donk zit midden in Turks rampgebied en krijgt schrik van zijn leven

Dinsdag, 7 februari 2023 om 09:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:03

Ryan Donk is ongedeerd na de zware aardbeving in Turkije. De 36-jarige verdediger van Kasimpasa zit midden in het rampgebied, daar hij afgelopen weekend een uitwedstrijd speelde bij Hatayspor (1-0) en vanwege het slechte weer niet naar huis kon. Vader Henk Donk laat aan De Telegraaf weten dat zijn zoon inmiddels veilig in Istanbul is.

Donk, 22-voudig international van Jong Oranje en ex-speler van onder meer RKC Waalwijk en AZ, was zondag in Hatay. Die stad ligt vlakbij Gaziantep, het epicentrum van de beving. Nadat ze een minimale nederlaag hadden geleden, konden Donk en zijn ploeggenoten niet huiswaarts keren, vertelt zijn vader. "Normaal vliegen ze na de wedstrijd direct terug, maar door het slechte weer kon dat niet. Ze zijn ’s nachts in het hotel wakker geschrokken door de hevige aardschokken. Het gebouw heeft het gehouden. Ze hebben de nacht verder doorgebracht in de bus. Pas laat in de middag hebben ze terug kunnen vliegen naar Istanbul. Het is een verschrikkelijke ervaring geweest", aldus Henk Donk.

Die zegt dat zijn zoon 'erg opgelucht' is. Menig speler en bestuurder van Hatayspor kwam er minder goed vanaf. Onder meer voormalig Vitesse-aanvaller Christian Atsu belandde onder het puin, net als enkele van zijn ploeggenoten en technisch directeur Taner Savut. De spelers zijn inmiddels gered; het is alleen van Savut nog onbekend hoe het met hem gaat. Alle Süper Lig-wedstrijden van maandag werden al afgelast.

Het dodental in Turkije en Syrië is inmiddels opgelopen naar 4825. Veilig is het er nog allerminst, daar er tal van naschokken plaatsvinden. Wel heeft Wopke Hoekstra, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, aangekondigd reddingswerkers te zullen sturen. Het Nederlandse Rode Kruis haalde inmiddels éen miljoen euro voor slachtofferhulp op. Vooral de hulp aan Syrië verloopt moeizaam, daar er al jaren oorlog heerst in het getroffen gebied.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken roept mensen in de regio op de instructies te volgen van de lokale autoriteiten. Laat uw familie of vrienden weten hoe het met u gaat. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de reisverzekeraar, of de Nederlandse ambassade via + 31 247 247 247.