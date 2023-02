Van der Sar: ‘Het wordt tijd dat we daar duidelijkheid over gaan scheppen’

Dinsdag, 7 februari 2023 om 07:15 • Tom Rofekamp

Edwin van der Sar wil binnen twee maanden duidelijkheid hebben over de invulling van de positie van technisch directeur bij Ajax. Dat vertelt de algemeen directeur van de Amsterdammers in het programma Rondo van Ziggo Sport. Sinds Marc Overmars de club een jaar geleden verliet vanwege grensoverschrijdend gedrag, nemen Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar de technische zaken waar in de Johan Cruijff ArenA. Er heerst echter nog altijd veel onduidelijkheid over de positie en als het aan Van der Sar ligt komt daar snel een einde aan.

Overmars kondigde in februari van vorig jaar zijn vertrek aan uit Amsterdam. De huidig technisch directeur van Royal Antwerp besefte zich dat zijn gedrag jegens meerdere vrouwelijke collega's binnen de club niet door de beugel kon en besloot het schip te verlaten. Daarop werden Hamstra en Huntelaar tijdelijk naar voren geschoven om de technische honneurs waar te nemen. Het handelen van H2 in met name de zomerse transferwindow kwam het duo echter op veel kritiek te staan, en de roep om een nieuwe technisch eindverantwoordelijke werd steeds groter. Van der Sar beaamt maandag dat dat hoog op de planning staat.

"Het wordt tijd dat we duidelijkheid gaan scheppen over de functie van technisch directeur", stelt de oud-doelman bij Rondo. "Dat kan iemand van binnen de club worden of van buiten de club." Wel gaat er qua opzet iets veranderd worden, zo licht Van der Sar toe. "We gaan de functie wel splitsen. De positie van technisch directeur is zoveel groter geworden."

Meerdere namen van potentiële opvolgers van Overmars deden al de ronde in de de media. Zo zou Ajax volgens het Algemeen Dagblad en De Telegraaf heel dicht bij het aanstellen van Alex Kroes (directeur International Football Strategy bij AZ) zijn geweest en polste het volgens laatstgenoemde krant ook Michael Reschke, een oude bekende van Huntelaar en voormalig technische man bij Bayern München en Schalke 04. Van der Sar noemt geen namen, maar geeft wel toe al met meerdere kandidaten gesproken te hebben. "Maar daar is niets uitgekomen. Dat had te maken met beschikbaarheid of ze vonden de competitie van een te klein kaliber", aldus de 52-jarige bestuurder.