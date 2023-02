Diego Simeone is na kleine maand al ontevreden over Memphis Depay

Maandag, 6 februari 2023 om 23:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 00:05

De overgang van Memphis Depay naar Atlético Madrid is nog geen onverdeeld succes. Volgens AS heeft de Nederlander nog geen indruk kunnen maken op trainer Diego Simeone en is zijn gebrek aan productiviteit ook een groot probleem. Tot nu toe kwam Memphis pas 66 minuten in actie voor Atlético en daarin kwam hij niet tot een doelpunt of assist.

Dat Memphis zijn draai in Madrid nog niet heeft gevonden is, behalve voor hemzelf, ook een hard gelag voor Simeone. De Argentijn stelt voorin meestal Álvaro Morata, Antoine Griezmann en Ángel Correa op en heeft op de bank weinig aanvallende alternatieven. Memphis zou dat kunnen zijn, maar tot op heden kan hij zijn trainer niet overtuigen.

Volgens AS vindt Simeone de Oranje-international nog niet goed genoeg voor een basisplaats, en zodoende moet Memphis het doen met invalbeurten. In de Copa Del Rey-wedstrijd tegen Real Madrid (3-1 verlies) mocht hij 46 minuten meedoen. In de LaLiga-duels met Real Valladolid (3-0 winst) en Getafe (1-1) mocht Memphis respectievelijk vijftien en vijf minuten meedoen. De Spaanse sportkrant wist te melden dat Simeone de Nederlander eigenlijk niet eens wilde inbrengen, maar door een late tegentreffer van Getafe door Enes Ünal moest de flamboyante coach iets proberen te forceren.

Volgens Simeone heeft Memphis een gebrek aan ritme en zodoende maakt de Argentijn amper tot geen gebruik van hem. Voor zijn transfer van Barcelona naar Atlético Madrid speelde de aanvaller mede door blessureleed slechts 204 minuten. Op het WK in Qatar maakte hij wel veel minuten (298). Zodoende had Simeone gehoopt dat Memphis er meteen zou staan. Ondanks dat zijn statistieken qua passing tijdens de spaarzame invalbeurten goed zijn, en hij de bal veelvuldig opeist, komt Memphis amper in scoringspositie. En dat zit Simeone ook dwars. Atlético Madrid staat momenteel vierde in LaLiga op achttien punten van koploper Barcelona.