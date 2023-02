Ngonge bezorgt Hellas bij basisdebuut punt tegen Lazio; assist voor Lammers

Maandag, 6 februari 2023 om 23:10 • Laatste update: 23:47

Cyriel Ngonge was maandag belangrijk voor zijn ploeg Hellas Verona. De ex-aanvaller van FC Groningen scoorde in de thuiswedstrijd tegen Lazio via een fraaie kopbal en compenseerde daarmee de treffer die Pedro had gemaakt: 1-1. Ook Sam Lammers wist zich te onderscheiden in de Serie A. De spits van Sampdoria schreef tegen AC Monza (2-2) een assist op zijn naam.

Hellas Verona - Lazio 1-1

Het voor Champions League strijdende Lazio kwam na tien minuten spelen bijna op voorsprong. Sergej Milinkovic-Savic mocht op de rand van de zestien aanleggen voor een vrije trap, maar zag zijn poging net naast de kruising zeilen. Aan de andere kant liet Ngonge zich zien. De aanvaller sneed vanaf de rechterkant naar binnen en maakte het Lazio-doelman Ivan Provedel bijzonder lastig met verraderlijk schot. In de rebound zag Josh Doig zijn poging over gaan. Ciro Immobile zag aan de andere kant zijn poging ternauwernood naast vliegen. Vlak voor rust wist Lazio alsnog te scoren. Pedro draaide zich in de zestien knap vrij en schoot het leer met links in de kruising.

Vijf minuten na rust trok Ngonge de stand gelijk. De Belg wist via het hoofd optimaal te profiteren van een scherp ingedraaide vrije trap. Een flinke opsteker voor Ngonge, die maandag voor het eerst in de basis startte bij zijn nieuwe ploeg. De grootste mogelijkheid op de overwinning kwam op naam van Darko Lazovic. De aanvallende middenvelder verschalkte Provedel met een een gekruld schot, maar zag tot zijn teleurstelling de bal op de paal belanden.

AC Monza - Sampdoria 2-2

Sampdoria staat negentiende en dus moest de ploeg uit Genua aan de bak. Basisklant Lammers was na twaalf minuten belangrijk, door Gabbiadini te bereiken in de zestien, die het leer van dichtbij tegen de touwen wist te werken: 0-1. Vlak nadat Lammers in kansrijke positie tegen een verdediger schoot, was het aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Carlos Augusto wist Andrea Petagna voor de gelijkmaker te zorgen: 1-1.

Tien minuten na rust tekende Gabbiadini voor zijn tweede van de avond, door een rebound binnen te werken. Met name via Patrick Ciurria en Petagna drong Monza vervolgens hevig aan, maar de gelijkmaker leek er niet meer te komen. In minuut 97 ging Nicola Murru echter in de fout door het shirt van zijn tegenstander in de zestien vast te houden. Scheidsrechter Daniele Chiffri wees naar de stip zag hoe Pessina vanaf elf meter niet faalde: 2-2.