Van der Gijp lacht Van der Vaart uit: ‘Wat een gelul! Dit kan toch niet?’

Maandag, 6 februari 2023 om 23:24 • Mart van Mourik

René van der Gijp kan zich niet vinden in de lofzang van Rafael van der Vaart op Xavi Simons. Laatstgenoemde liet in het duel tussen Feyenoord en PSV (2-2) een onuitwisbare indruk achter op Van der Vaart, die zondagavond te gast bij Studio Voetbal stelde dat ‘Ronald Koeman Oranje om Xavi Simons heen moet bouwen’. Onzin, stellen Van der Gijp en Johan Derksen.

“Ik hoorde gister Van der Vaart roepen dat het Nederlands elftal om Xavi Simons heen moet worden gebouwd”, opent Van der Gijp maandagavond tijdens Veronica Offside. “Wat een gelul! Dat kan toch niet?! Die jongen is negentien jaar. Dat duurt nog zeker vier jaar voordat hij echt... Kijk naar onze vriend Kevin De Bruyne, die bij Chelsea speelde en uitgeleend werd aan Wolfsburg. Hij is ook pas toen hij 24, 25 was echt goed geworden.”

“Je kan het Nederlands elftal toch niet om hem heen bouwen? Dit is de Nederlandse competitie. Het is toch totaal anders als je in de Premier League of in de Spaanse competitie speelt. Een ding heeft hij wel, en dat is een beetje hetzelfde als bij Dumfries: hij straalt enorm veel energie uit”, besluit Van der Gijp, die bijval krijgt van Derksen. “Je weet altijd bij een jonge speler: op die leeftijd krijg je een terugslag. Hij kan wel een goede worden, maar die jongen is nog niet droog achter zijn oren. Je ziet met al die spelers dat ze een inzinkinkje krijgen.”

Van der Vaart maakte duidelijk volledig overtuigd te zijn van Simons. De oud-international vindt dat Koeman het Nederlands elftal volledig om de aanvallende middenvelder van PSV heen moet bouwen. "Ik vind hem op dit moment de allerbeste speler die Nederland te bieden heeft. Absoluut. Niet alleen vanwege deze wedstrijd, maar alleen op basis van zijn talent. Als hij in Qatar al drie jaar verder was geweest, dan hadden we kans gehad om wereldkampioen te worden. Daar ben ik van overtuigd”, zei Van der Vaart.