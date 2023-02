‘Hoog bezoek in De Grolsch Veste voor Lars Unnerstall: toptransfer lonkt’

Maandag, 6 februari 2023 om 22:59 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:06

Dankzij zijn goede prestaties van dit seizoen is Lars Unnerstall op de radar verschenen bij Borussia Dortmund, zo meldt journalist Tijmen van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. Of de 32-jarige keeper van FC Twente daadwerkelijk naar de Bundesliga vertrekt, is volgens Van Wissing geen uitgemaakte zaak. De doelman heeft het goed naar zijn zin in Enschede.

Ondanks dat Unnerstall in de uitwedstrijd bij FC Groningen (1-1) eenmaal geklopt werd, vond Van Wissing hem de allerbeste Twente-speler op het veld. “Wij gaan bij leven en welzijn niet meer meemaken dat er onder de lat bij FC Twente zó’n goede doelman staat. Ik kom vaker superlatieven voor hem tekort, maar Unnerstall is zó sensationeel goed. Als een speler een-op-een met hem komt, en je kunt op een gokwebsite nog snel geld inzetten, dan moet je inzetten op een redding van hem”, zo sprak hij lovend.

Unnerstall is bezig aan een ijzersterk seizoen in Enschede en kreeg pas dertien doelpunten tegen, het laagste aantal in de Eredivisie. Zodoende heeft de Duitser de interesse gewekt van een topclub uit zijn geboorteland, zo weet Van Wissing te melden. “Meevoetballen kan hij niet, maar vorige week zat Borussia Dortmund op de tribune in Enschede en ik kan mij niet voorstellen dat FC Twente hem kan behouden. Misschien moet de club het salarisplafond wel helemaal op de schop gooien”, opperde de journalist. “Geef hem zes à zeven ton per jaar, en hij blijft misschien. Hij heeft het naar zijn zin en het is zo’n belangrijke speler voor Twente.”

De eveneens bij De Oosttribune aanwezige Jan van Staa denkt dat Unnerstall de roep van de Bundesliga niet kan weerstaan. Van Wissing weet echter dat de keeper de grote wens heeft om ooit in de Premier League aan de slag te gaan, iets dat volgens beide heren zeker tot de opties behoort. “Hij is top, hij kan overal aan de slag”, aldus Van Staa. Unnerstall heeft in Enschede nog een contract tot medio 2025. Transfermarkt schat de waarde van de keeper op tweeënhalf miljoen euro.