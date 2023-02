Van der Sar beoordeelt eigen functioneren; Gullit kan zich er niet in vinden

Maandag, 6 februari 2023 om 22:25 • Mart van Mourik

Edwin van der Sar beoordeelt zijn eigen prestaties als algemeen directeur van Ajax met een onvoldoende, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. Te gast in het programma Rondo blikt de oud-doelman terug op afgelopen kalenderjaar én neemt hij zijn eigen functioneren onder de loep. Ruud Gullit is tegelijkertijd van mening dat Van der Sar te kritisch is.

“Wat ik mezelf voor een cijfer geef als ik terugkijk op afgelopen jaar? Het is enorm zwaar, ook omdat ik te maken heb gekregen met aspecten waarvan ik nooit had gedacht ermee te moeten dealen”, reageert Van der Sar desgevraagd. “Ik geef mezelf geen voldoende. Maar ik ben ook altijd kritisch en weet dat ik dingen beter had moeten doen op een aantal vlakken.”

“Ben ik trots op mezelf als ik terugkijk naar afgelopen jaar? Nee, maar dat was ik ook niet als we kampioen werden of een nieuwe deal binnenhaalden”, vervolgt Van der Sar. “We brachten ook een Adidas-collectie uit die alle verwachtingen overtrof, maar daar ben je ook niet trots op. Het is gewoon mijn werk, niet meer dan dat. Ik ga ook geen conclusies verbinden aan mijn eigen functioneren, want daar zijn andere mensen voor”, besluit de oud-doelman.

Gullit is van mening dat Van der Sar te hard is voor zichzelf en stelt dat de algemeen directeur naar behoren heeft gefunctioneerd. “Ik vind het wel meevallen, als je kijkt naar de omstandigheden. Je leert er ook gewoon van. Je hebt wel vaker in situaties gezeten dat het wat minder ging, maar dan krijg je weer een golf. En je hebt je wel aardig door die tijd gemanoeuvreerd”, aldus de analyticus.