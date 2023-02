PEC Zwolle bijt zich stuk op Jong Ajax en Brobbey, Willem II wint en rukt op

Maandag, 6 februari 2023 om 22:05 • Paul Jeursen • Laatste update: 23:17

PEC Zwolle is maandagavond tegen puntenverlies aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong Ajax kwam de koploper niet verder dan een 0-0. Het was de eerste keer, na negen overwinningen op rij, dat Zwolle punten liet liggen. In de Brabantse derby Willem II - FC Eindhoven deden de Tilburgers goede zaken door met 3-0 te winnen. Door de zege klimt de ploeg van Reinier Robbemond naar de vijfde plek.

Jong Ajax - PEC Zwolle 0-0

Bij Jong Ajax begon Brian Brobbey verrassend genoeg in de basis. De spits was afgelopen weekend nog tweemaal trefzeker in het gewonnen uitduel van Ajax tegen SC Cambuur (0-5). De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Zwolle-keeper Jasper Schendelaar moest handelend optreden op een inzet van Christian Rasmussen. Even later kon Brobbey zorgeloos richting het doel van Schendelaar opstomen, maar zijn matige inzet ging voorlangs. Grote tegenvaller voor Zwolle was het uitvallen van Ryan Thomas na twintig minuten. Hij werd vervangen door Sven Zitman. Daarna volgde er wel een flinke periode van druk van de bezoekers. Eerst haalde Younes Taha goed uit en dwong hij Charlie Setford tot een redding. Vervolgens had diezelfde Taha de 0-1 voor het binnentikken. De aanvaller schoot, tot hilariteit van het publiek, echter naast. Lennart Thy, Thomas van den Belt en Dave van den Berg kregen alle drie nog grote kansen. De brilstand bleef echter tot rust op het bord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vijf minuten na rust had Thy de grootste kans op de openingsgoal tot dan toe. Een afgemeten voorzet van Samir Lagsir werd door de Duitser op de paal gemikt. Het was bij Jong Ajax vooral een kwestie van tegenhouden. Toch kwam de thuisploeg op 1-0. Gabriel Misehouy, na rust ingevallen voor Brobbey, liep een vrije trap van dichtbij binnen. De grensrechter had echter al buitenspel geconstateerd. Kian Fitz-Jim had vlak daarna een goede kans om de score te openen. Hij tikte de bal echter te ver voor zich uit en Schendelaar kon oprapen. Nadat Misehouy in de zestien werd gevloerd, kreeg Jong Ajax in blessuretijd nog een penalty en Zitman zijn tweede gele kaart. Rasmussen klaarde het klusje van elf meter echter niet, Schendelaar stopte de elfmetertrap.

Willem II - FC Eindhoven 3-0

Willem II deelde vanaf het eerste fluitsignaal de lakens uit in Tilburg en kreeg na ruim tien minuten loon naar werken. Na goed doorjagen veroverde Elton Kabangu de bal. De linksbuiten gaf met een lage voorzet Jizz Hornkamp een niet te missen kans: 1-0. Een paar minuten later kon de spits zijn voet net niet tegen een voorzet aanduwen. Na een half uur speler spraken de cijfers boekdelen. Willem II had al tien schoten richting het Eindhovense doel geplaatst, de bezoekers nul. Tot een tweede treffer leidde dit echter niet. Ook niet toen Leeroy Owusu de bal in de zestien aan Pol Llonch gaf. Het schot van de aanvoerder werd gekraakt. Kabangu had vlak voor rust de 2-0 op de schoen, hij kreeg het leer panklaar van Max Svensson, maar niet achter Bertrams.

Meteen na de thee bediende Hornkamp Owusu, het schot van de verdediger ging echter over. Aan de andere kant bereikte Ozan Kökçü met een mooi leep balletje Naoufal Bannis. De aanvaller kopte echter naast. De bezoekers kwamen, naarmate de tweede helft vorderde, steeds beter in de wedstrijd. Het was echter Kabangu die aan de andere kant de 2-0 had moeten maken. Hij schoot in kansrijke positie naast. Invaller Dani Mathieu was vlak daarna wel trefzeker. Zijn schot werd van richting veranderd en Bertrams was zodoende kansloos: 2-0. Het slotakkoord was voor Jeremy Bokila. Hij kreeg de bal mee van Owusu, dribbelde de zestien in en rondde koeltjes af.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 23 17 3 3 32 54 2 Heracles Almelo 22 15 2 5 34 47 3 Almere City FC 23 12 3 8 6 39 4 FC Eindhoven 23 11 6 6 4 39 5 Willem II 23 10 6 7 12 36 6 VVV-Venlo 23 10 6 7 0 36 7 MVV Maastricht 22 10 5 7 3 35 8 Jong AZ 23 10 5 8 5 35 9 Roda JC Kerkrade 23 10 4 9 3 34 10 Telstar 23 8 8 7 -5 32 11 NAC Breda 23 9 4 10 -3 31 12 Jong PSV 23 8 6 9 0 30 13 ADO Den Haag 23 7 7 9 -7 28 14 De Graafschap 23 7 6 10 -2 27 15 FC Dordrecht 23 7 5 11 -9 26 16 Jong Ajax 23 5 10 8 -3 25 17 FC Den Bosch 23 7 2 14 -15 23 18 Helmond Sport 23 6 4 13 -21 22 19 TOP Oss 23 6 3 14 -15 21 20 Jong FC Utrecht 23 4 5 14 -19 17