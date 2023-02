Van der Sar verklaart waarom Schreuder direct na de wedstrijd ontslagen werd

Maandag, 6 februari 2023 om 21:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:19

Algemeen directeur Edwin van der Sar heeft een duidelijke verklaring voor zijn handelwijze rond het ontslag van Alfred Schreuder. De voormalig trainer van Ajax werd direct na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) op straat gezet en Van der Sar nam Schreuder ‘in bescherming’ door hem direct uit zijn functie te zetten, zo laat hij te gast bij Rondo op Ziggo Sport weten.

“Ik vond niet dat het nog een dag kon wachten”, reageert Van der Sar desgevraagd. “Dan zou je Alfred naar de pers toe moeten sturen... ESPN, de NOS, de persconferentie... Dan krijg je ook de typische vragen. Zit je hier morgen nog? Denk je nog dat dat de club vertrouwen in je heeft? Van vind je ervan dat je zeven wedstrijden niet hebt gewonnen? Ik vond het onnodig om daar nog een nacht over te denken, dus ging ik er staan.”

'Je kan natuurlijk veel in de pers roepen, maar ik denk dat we hem voldoende gesteund hebben.' ?? Edwin van de Sar kan zich niet vinden in Alfred Schreuder, die zich tekort voelde gedaan door de leiding van de Amsterdammers.. ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/g57WipR1c8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 6, 2023

“Hij heeft hard gewerkt en hij heeft zijn best gedaan”, vervolgt de algemeen directeur. “Het is niet gelukt en dat is spijtig, want de kwaliteiten heeft hij. Dat het bij Ajax niet heeft gewerkt betekent niet dat hij bij andere clubs niet kan presteren.” Van der Sar legt uit dat hij, ondanks dat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is, niet uitgebreid hoefde te overleggen om tot het uiteindelijke, resolute besluit te komen.

“Dat vinkje hebben we zelf kunnen zetten. De afgelopen weken hebben we het natuurlijk al aangekeken. We hoopten op een goede herstart na de winter, maar de resultaten en het veldspel werden niet beter. Dus als je dan tegen Volendam niet de prestatie ziet die we verwachtten, dan moet je denk ik de trainer beschermen en aan het clubbelang denken”, besluit Van der Sar.