Matthias Kaltenbach kan snel na ontslag bij Ajax weer aan de slag

Maandag, 6 februari 2023 om 19:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:43

Matthias Kaltenbach kan als assistent aan de slag in de Bundesliga. Dat meldt Kicker. De Duitser kan in eigen land terugkeren bij TSG Hoffenheim, de club die hij vorige zomer verliet voor een dienstverband bij Ajax als assistent van Alfred Schreuder. Hoffenheim ontdeed zich maandag van hoofdtrainer André Breitenreiter.

Breitenreiter lag al een tijdje onder vuur en verloor afgelopen weekend met 5-2 van laagvlieger VfL Bochum, dat getraind wordt door voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch. De nederlaag was de spreekwoordelijke druppel voor de directie van Hoffenheim en Breitenreiter kreeg maandag zijn congé. De club staat momenteel op een teleurstellende veertiende plek in de Bundesliga, haalde pas negentien punten uit evenveel wedstrijden en staat maar drie punten boven de degradatiestreep.

Volgens Kicker is Pellegrino Matarazzo in beeld als opvolger van Breitenreiter. De 45-jarige trainer werd in oktober ontslagen bij VfB Stuttgart en is dus per direct beschikbaar. Voor zijn dienstverband in Stuttgart stond Matarazzo al tweeënhalf jaar onder contract in Hoffenheim. Eerst was hij werkzaam als trainer van Hoffenheims Onder-17 en later was Matarazzo assistent bij het eerste elftal onder de toenmalige hoofdtrainer Julian Nagelsmann. Toentertijd was ook Kaltenbach betrokken bij het eerste elftal.

Vanwege hun eerdere dienstverbanden bij de club, zouden beide heren volgens de Hoffenheim-directie goed in het plaatje passen. Voor Kaltenbach zou vooralsnog alleen een rol als assistent in het verschiet liggen. Voor een job als hoofdtrainer zou de Duitser nog niet in aanmerking komen. Bij Ajax was intern veel te doen om Kaltenbach. Mike Verweij van De Telegraaf onthulde dat meerdere spelers het niet zagen zitten in de assistent. "Schreuder heeft zelf die Kaltenbach aangesteld, maar sommige spelers weten niet eens of hij kan praten. Die loopt daar een beetje rond", aldus de Ajax-watcher. Na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1) op donderdag 26 januari werden Schreuder en Kaltenbach op straat gezet.