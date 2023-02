Brian Brobbey start net als Jorrel Hato in de basis bij Jong Ajax

Maandag, 6 februari 2023 om 19:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Brian Brobbey staat maandagavond in de basis bij Jong Ajax in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De 21-jarige centrumspits pakte een dag eerder nog een hoofdrol bij de hoofdmacht, waar hij als invaller twee keer scoorde tegen SC Cambuur (0-5). De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie begint om 20.00 uur op Sportcomplex De Toekomst. Er is geen live-uitzending.

Sinds John Heitinga het roer bij Ajax 1 overnam van Alfred Schreuder valt Brobbey buiten de basisopstelling. Tegen Excelsior (1-4 winst) en SC Cambuur koos Heitinga voor Dusan Tadic als centrumspits. Brobbey mocht een week eerder in Rotterdam ook niet invallen, maar in Friesland kreeg hij zondag achttien speelminuten. Die benutte hij optimaal door de 0-4 en 0-5 voor zijn rekening te nemen.

Brobbey gaat bij Jong Ajax samenspelen met de zestienjarige Jorrel Hato, die zondag tegen Cambuur zijn Eredivisie-debuut maakte. Hato werd eind 2022 door Heitinga overgeheveld uit de jeugd naar het beloftenteam. Daar staat de centrumverdediger maandag voor de achtste keer op rij in de basis. Jong Ajax ontvangt maandagavond met PEC Zwolle de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdamse beloften maken een moeizaam seizoen door en staan zestiende.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Regeer, Aertssen, Warmerdam, Hato; Vos, Brobbey, Fitz-Jim; Rasmussen, Hlynsson, Banel.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar, Chirino, Kersten, Beelen, Van Hintum, Lagsir, Van den Belt, Thomas, Taha, Van den Berg, Thy.