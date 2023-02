Mikky Kiemeney ‘onthult’ wanneer Frenkie de Jong naar Man United vertrekt

Maandag, 6 februari 2023 om 18:55

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mikky Kiemeney heeft met een knipoog gereageerd op een vraag van vermoedelijk een Manchester United-fan. De verloofde van Frenkie de Jong gaf via haar Instagram Story aan vragen van haar volgers te zullen beantwoorden. Bij het invulveld onder het kopje ‘Ask me anything’ reageerde een anonieme gebruiker: “When is Frenkie coming to Manchester?” Kiemeney reageerde gevat door een schermafbeelding te delen met het programma van Manchester United, dat op 23 februari Barcelona ontvangt in de knock-outronde van de Europa League: “23-2 I guess”, aldus Kiemeney. De Jong werd vooral afgelopen transferzomer meermaals in verband gebracht met een overstap naar the Red Devils van Erik ten Hag, maar de middenvelder hield altijd vol Barcelona niet te willen verlaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Instagram Story van Mikky Kiemeney