Ajax liet Xavi Simons ondanks aanbod lopen: ‘Een verkeerde inschatting'

Maandag, 6 februari 2023 om 18:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:44

Ajax heeft afgelopen zomer de kans om Xavi Simons in te lijven laten schieten, zo meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Amsterdammers kregen de diensten van de negentienjarige middenvelder aangeboden, toen Simons had besloten om Paris Saint-Germain te verlaten. "Ajax heeft het verkeerd ingeschat", vindt Verweij achteraf.

Simons beschikte bij PSG over een aflopend contract en tekende uiteindelijk transfervrij bij PSV. Ajax was toen dus al afgehaakt. "Zijn zaakwaarnemers hebben hem in Amsterdam aangeboden, maar daar zagen ze dat niet zitten", stelt Verweij. "Ik kan me die beslissing ook wel voorstellen. Je had hem nog niet heel veel aan het werk gezien op het allerhoogste niveau. Aan de andere kant had je hem wel aan het werk kunnen zien bij de jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Dan had je hem wél op waarde kunnen schatten. Ajax heeft het verkeerd ingeschat." Wat mogelijk meespeelde voor Ajax is dat de nummer 10-positie met Mohammed Kudus, Steven Berghuis en Davy Klaassen al zeer fors bezet was.

"Dat hij naar PSV is gegaan heeft natuurlijk te maken met Marcel Brands", voegt Valentijn Driessen toe in de podcast. "Brands was close met wijlen Mino Raiola, toen de zaakwaarnemer van Simons." Simons begon uitstekend aan zijn dienstverband in Eindhoven en dwong in het najaar een plek af in de WK-selectie van Oranje. "Op het WK heeft de bondscoach hem verkeerd ingeschat", zegt Driessen. "We hebben hem zien trainen in Doha en iedereen zei tegen elkaar: 'Die gozer verdient gewoon een kans.'" Louis van Gaal ging echter niet mee in de roep om Simons.

"Kenneth Taylor kreeg nog de kans tegen Qatar, in die laatste groepswedstrijd", memoreert Driessen. "Toen zag je Simons wel een beetje wegvallen. Als je op de toppen van je kunnen traint en de kans komt niet, dan ga je verslappen. Toen kreeg Simons alsnog de kans in de achtste finale tegen de Verenigde Staten, maar toen hebben we hem niet gezien."