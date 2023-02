Zakaria Labyad haalt keihard uit naar Ajax na verloren arbitragezaak

Maandag, 6 februari 2023 om 17:34 • Wessel Antes • Laatste update: 18:13

Zakaria Labyad voelt zich aan de kant gezet door zijn oude werkgever Ajax. De 29-jarige middenvelder wilde dat de Amsterdammers de financiële gevolgen van zijn in april vorig jaar opgelopen knieblessure zouden vergoeden. Labyad eiste bij de arbitragecommissie van de KNVB tevergeefs 80.000 euro van Ajax en moet Ajax nu zelf tienduizenden euro's betalen. In gesprek met het Algemeen Dagblad uit Labyad zijn onvrede over de houding van de club.

Labyad geeft aan teleurgesteld te zijn over de manier waarop Ajax na zijn blessure met hem om is gegaan. “Het betalen van de operatie- en revalidatiekosten, die mijn verzekering niet vergoedt, is volgens mij het minste wat je van een werkgever mag verwachten. Maar voor voetbalclubs geldt dat kennelijk niet. Ik voel me aan de kant gezet door Ajax en vind dat met name de huidige technische leiding slecht met mijn situatie omgegaan is. Meer dan een kleine bijdrage voor mijn fysiotherapiekosten wilde Ajax niet doen.” Labyad verwijt Ajax een ernstig gebrek aan medeleven.

“Nette, warme clubs stellen spelers in dit soort gevallen in de gelegenheid om nog een jaar te blijven en op kosten van de club te kunnen revalideren, maar dit Ajax gaat daar anders mee om”, aldus de woedende Labyad, die niet meer in beroep kan tegen de uitspraak. “Ze vonden dat ik het na mijn contract zelf maar moest uitzoeken.” Ajax zelf heeft laten weten niet de behoefte te voelen op de uitspraken van Labyad te reageren. De club verwijst naar de uitspraak van de arbritagecomissie.

In totaal eiste de momenteel clubloze Labyad zo’n 80.000 euro van Ajax. De verzoeken werden vrijdag echter door de arbitragecommissie van de KNVB afgewezen. Labyad moet nu zelf tienduizenden euro’s terugbetalen. Naast het feit dat alle proceskosten voor zijn rekening komen, werd de aanvaller ook veroordeeld tot het terugbetalen van bijna 50.000 euro aan operatiekosten, die Ajax aanvankelijk verrekende met zijn transitievergoeding. Labyad werkt momenteel bij FC Utrecht aan de laatste fase van zijn revalidatie.