Van der Ree verwijdert twee Fledderus-aankopen uit selectie FC Groningen

Maandag, 6 februari 2023 om 16:52 • Wessel Antes

Pascal Lundqvist en Yahya Kally behoren niet meer tot de selectie van FC Groningen, zo bevestigt algemeen directeur Wouter Gudde tegenover Voetbal International. Het Zweedse duo zat afgelopen zondag tijdens de 1-1 remise met FC Twente al niet meer op de bank. Lundqvist (25) en Kalley (21) worden mogelijk nog verkocht in de komende weken. In Zweden is de transfermarkt nog enkele weken open.

Trainer Dennis van der Ree nam de beslissing over het verwijderen van Lundqvist en Kalley. Gudde legt zijn drastische keuze uit. “We hebben ervoor gekozen met een kleinere selectie te gaan werken.” Lundqvist en Kalley liggen beiden nog vast tot medio 2024. Eerstgenoemde heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 700.000 euro, terwijl Kalley zijn waarde rond de 250.000 euro zou liggen. De Zweden werden allebei aangetrokken door Mark-Jan Fledderus, die inmiddels is ontslagen als technisch directeur van Groningen.

Lundqvist werd in juli 2019 voor 150.000 euro overgenomen van NAC Breda. Tot dusver staat hij op 63 officiële wedstrijden voor de Trots van het Noorden, waarin hij goed was voor acht doelpunten en vier assists. De rechtspoot genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij PSV, waar hij zelfs doorbrak in de hoofdmacht. Vorig seizoen speelde Lundqvist op huurbasis voor het Griekse Panathinaikos. Dit seizoen kwam hij bij Groningen slechts tot 379 minuten, verdeeld over veertien optredens.

Kalley speelt sinds augustus 2021 voor Groningen, maar de Zweedse jeugdinternational kwam tot dusver nauwelijks in actie voor de club. Na anderhalf jaar staat de teller slechts op tien officiële optredens. Aanvankelijk werd Kalley gehaald als opvolger van Gabriel Gudmundsson, die voor zes miljoen euro werd verkocht aan LOSC Lille. Kalley kwam echter nooit in de buurt van het niveau van zijn landgenoot en lijkt nu geruisloos te vertrekken uit de Euroborg.