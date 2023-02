Barcelona voorlopig zonder Sergio Busquets; EL-duel met United in gevaar

Maandag, 6 februari 2023 om 16:50 • Davey de Laat • Laatste update: 16:58

Sergio Busquets heeft zondagavond in de thuiswedstrijd tegen Sevilla (3-0 winst) een enkelblessure opgelopen. De 34-jarige middenvelder moest al na acht minuten naar de kant na een harde overtreding van Youssef En-Nesyri. Door de kwetsuur van Busquets wordt het afwachten of hij op tijd fit is voor het tweeluik in de Europa League met Manchester United, dat op 16 februari de tegenstander is in Spotify Camp Nou.

Het is een flinke streep door de rekening voor Barcelona, dat het de komende tijd ook moet doen zonder Ousmane Dembélé. Xavi reageerde zondagavond na afloop van het competitieduel met Sevilla al op de blessure van Busquets. “Hopelijk is het niets ernstigs. Na de komende testen weten we meer”, aldus de trainer van Barça. Verschillende Spaanse media brachten naar buiten dat de middenvelder er tot in ieder geval eind februari uitligt.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning have revealed that Sergio Busquets has a lateral collateral ligament sprain in his left ankle. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/taS6pCsJsy — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2023

De koploper van LaLiga meldde eerder op de maandag dat het nog niet exact duidelijk is hoe lang Busquets precies uit de roulatie zal liggen. “De tests die vanochtend (maandagochtend, red.) zijn uitgevoerd hebben aangetoond dat Busquets een laterale collaterale ligamentverstuiking in zijn linkerenkel heeft. Hij is niet beschikbaar en zijn herstel zal zijn terugkeer bepalen.”

Barcelona speelt de komende weken in de competitie tegen Villarreal en Cádiz, terwijl het tweeluik met United in de Europa League ook nog op het programma staat. Bij afwezigheid van Busquets is het aannemelijk dat Franck Kessié of Frenkie de Jong op zijn positie gaat spelen. Het middenveld van de Catalanen wordt doorgaans bezet door Pedri, Gavi, De Jong en Busquets. Xavi bracht zondagavond Kessié binnen de lijnen als vervanger van laatstgenoemde.