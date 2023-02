Armando Obispo hoort schorsing na schandalige charge op Santiago Giménez

Maandag, 6 februari 2023 om 15:27 • Wessel Antes • Laatste update: 16:17

PSV moet het de komende twee wedstrijden doen zonder Armando Obispo. De 23-jarige verdediger accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal: een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk. Obispo kreeg zondag in het Eredivisie-duel met Feyenoord (2-2) rood vanwege een schandalige overtreding op spits Santiago Giménez, die flinke schrammen overhield aan zijn overtreding.

Obispo ontving zijn rode kaart zondag in de 65ste minuut, toen PSV met 0-1 leidde. Arbiter Danny Makkelie werd door de VAR naar de kant gehaald om een overtreding met gestrekt been van Obispo te bekijken en besloot de stopper van PSV met rood weg te sturen. Obispo heeft het schikkingsvoorstel van drie duels waarvan één voorwaardelijk reeds geaccepteerd, waardoor hij de duels met FC Emmen (TOTO KNVB Beker) en FC Groningen zal missen.

PSV gaf zonder Obispo een 0-2 voorsprong nog uit handen in de Kuip. Trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop van de remise niet te spreken over de actie van zijn sterkhouder. “Ik hoef er niet met hem over in gesprek, want ik heb achteraf in de kleedkamer al aangegeven dat je daar je team enorm mee benadeelt. Daar hoef je geen gesprek over te voeren, dat moet gewoon stoppen. Dat geldt voor Mauro en nu ook voor Obispo. Je moet gewoon met elf die wedstrijd eindigen. En als er nu een ongelukkige samenloop is... Maar niet op deze manier, dan benadeel je je team gewoon te veel.”

Door zijn schorsing komt Obispo op 16 februari pas weer in actie, wanneer PSV het in de Europa League opneemt tegen Sevilla. Vervolgens wacht een uitduel met FC Utrecht in Stadion Galgenwaard. André Ramalho lijkt tegen Emmen en Groningen de meest logische vervanger van Obispo, daar Olivier Boscagli nog op de weg terug is na een langdurige blessure. De Fransman maakt binnenkort zijn rentree. Mogelijk gaat Boscagli eerst een aantal duels met Jong PSV spelen.