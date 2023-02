Wie zijn de rijkste voetbalclubs ter wereld in 2022?

Maandag, 6 februari 2023

Deloitte's nieuwste Football Money League-cijfers, die de meest lucratieve clubs ter wereld rangschikken, zijn uitgekomen. Deloitte publiceerde in januari 2023 de Football Money League 2023, dat de financiën analyseert van de clubs die de hoogste inkomsten genereren. Het rapport liet een omzetgroei zien onder de grootste verdieners, met die stijging als gevolg van de terugkeer van supporters naar stadions na de volksgezondheidsmaatregelen die waren opgelegd tijdens de COVID-19-crisis. Matchday-inkomsten stegen van 111 miljoen euro in 2020/21 naar 1,4 miljard euro in 2021/22.

Welke voetbalclub is de rijkste ter wereld?

Manchester City bleef in 2022 de rijkste voetbalclub ter wereld volgens de Deloitte Money League, die op 19 januari 2023 werd gepubliceerd. De door Abu Dhabi gesteunde Premier League-club zag zijn totale omzet stijgen van 571,1 miljoen pond in 2020/21 tot 619,1 miljoen pond in 2021/22.

Real Madrid volgt City voor het tweede jaar op rij in de lijst, met 604,5 miljoen pond inkomsten in 2021/22. Liverpool heeft, met 594,3 miljoen pond aan inkomsten, clubs als Manchester United en Paris Saint-Germain ingehaald in de race naar de derde plaats.

Deloitte Football Money League - top 20 rijkste clubs in 2023

Van de twintig clubs komen er elf uit de Premier League, drie uit LaLiga, drie uit de Serie A, twee uit de Bundesliga en één uit Ligue 1. Drie Engelse teams staan in de top vijf, terwijl Barcelona, de rijkste club in de lijst van 2021, is afgezakt naar de zevende plaats op de ranglijst. Bayern München en Borussia Dortmund zijn de vertegenwoordigers van Duitsland, terwijl PSG het enige team uit Frankrijk in de top twintig is. Juventus blijft de rijkste club van Italië, maar bevindt zich wereldwijd buiten de top tien, achter het Londense duo Tottenham en Arsenal.

In 2022 werd de top tien van rijkste voetbalclubs gedomineerd door vijf Premier League-teams, waaronder Chelsea, Manchester United en Liverpool, terwijl Arsenal op de elfde plaats eindigde en Leicester op de vijftiende plaats net boven West Ham United, Wolves en Everton.

Best of the rest

De rest van de top twintig werd gecompleteerd door Borussia Dortmund, Internazionale, Atlético Madrid, Zenit Sint-Petersburg en andere grote Europese namen. De opkomst van Manchester City was opvallend, al dan niet heel verrassend, want ze sprongen vijf plaatsen omhoog richting de eerste plek, terwijl Barcelona de grootste naam is die achterblijft. Barça had schulden van 1,2 miljard euro voordat ze uiteindelijk gedwongen werden om afscheid te nemen van zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar Lionel Messi, die in de zomer van 2021 naar PSG vertrok. Buiten de top twintig en binnen de top dertig waren er nog drie Premier League-ploegen te vinden in de vorm van Leeds United, Southampton en Newcastle United - rijk door hun overnames door eigenaren met veel geld - terwijl AS Roma, Atalanta, Napoli, Lazio en AC Milan allemaal uit de Serie A komen.