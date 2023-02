Grote zorgen om Atsu: voormalig Eredivisionist zou onder het puin liggen

Maandag, 6 februari 2023 om 14:08 • Wessel Antes • Laatste update: 14:20

Christian Atsu lijkt een van de slachtoffers te zijn van de aardbeving in Turkije en Syrië, zo melden diverse Turkse media. De 31-jarige aanvaller, die in het seizoen 2013/14 op huurbasis voor Vitesse speelde, zou momenteel onder het puin liggen. Op dit moment is er een grote zoek- en reddingsoperatie gaande voor Atsu en andere vermiste slachtoffers. De aardbeving eiste tot dusver al duizenden levens en nog veel meer gewonden.

Atsu maakte zondagavond in de 97ste minuut het winnende doelpunt voor Hatayspor tijdens de thuiswedstrijd tegen Kasimpasa (1-0). In de nacht van zondag op maandag sloeg het noodlot vervolgens toe in Turkije. Naast Atsu zou ook technisch directeur Taner Savut onder het puin liggen. De pogingen om hun te bevrijden zijn in volle gang. Ook Nederland stuurde een team met reddingswerkers en honden ter ondersteuning van de zoektocht. Meerdere teamgenoten van Atsu zijn inmiddels wel al gered.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vitesse huurde Atsu in het seizoen 2013/14 van Chelsea. De pijlsnelle linkspoot was in Arnhem goed voor vijf doelpunten en zes assists. Bij the Blues maakte Atsu nooit zijn debuut. Via Everton, Bournemouth, Málaga, Newcastle United en Al-Raed belandde de buitenspeler afgelopen zomer bij Hatayspor. Atsu staat na vier wedstrijden voor de club op één treffer.

Menig vertegenwoordiger van het Turkse voetbal heeft zich al laten horen over de ramp. Feyenoord-captain Orkun Kökçü schrijft 'Beterschap, mijn geliefde Turkije' op Twitter, terwijl oud-doelman Volkan Demirel een TikTok-filmpje maakte om mensen op te roepen tot hulp. De drie Süper Lig-wedstrijden die maandag op het programma stonden zijn allen afgelast. Gaziantep FK, dat zaterdag al in actie kwam, heeft zijn thuisbasis middenin het epicentrum van de aardbeving.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken roept mensen in de regio op de instructies te volgen van de lokale autoriteiten. Laat uw familie of vrienden weten hoe het met u gaat. Heeft u hulp nodig? Neem contact op met de reisverzekeraar, of de Nederlandse ambassade via + 31 247 247 247.